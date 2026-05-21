CHP Kurultayı İptal, Eskişehir'de Nöbet Başladı

(ESKİŞEHİR) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından Eskişehir'de partililer İl Başkanlığı'nda nöbet tutmaya başladı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal ettiğinin duyulmasının ardından Eskişehir'de CHP'liler partinin il başkanlığına gitti. Burada nöbet tutmaya başlayan partililer, "Genel Başkan Özgür Özel dışında kimseyi tanımadıklarını" ifade etti.

SOL Parti, Zafer Partisi, EMEP ile çeşitli sivil toplum örgütü, sendika ve meslek odası temsilcileri de CHP'lilere destek vermek üzere buraya geldi.

Öte yandan CHP Eskişehir İl Örgütü üyelerince parti binasının dış cephesine Özgür Özel'in posteri asıldı.