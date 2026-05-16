CHP 81 İlde Sahada... CHP'li Adıgüzel: "Siyaset Para Kazanma, Gelir Elde Etme Mesleği Olmamalı"

16.05.2026 18:01  Güncelleme: 21:25
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tokat'ta yaptığı açıklamada siyasetin zenginleşme aracı olmadığını belirterek, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını AK Parti'nin engellediğini söyledi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, partisinin saha çalışmaları kapsamında bulunduğu Tokat'ta, siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığını vurgulayarak, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasının AK Parti tarafından engellendiğini söyledi.

CHP'nin 81 il ve ilçelerde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Tokat'a gelen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel; CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan ve CHP Belediye Meclis Üyesi Leyla Doğan ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve üretici birliklerini ziyaret ederek sorunları dinledi. Ziyaretlerde iktidarın maden politikaları, belediyecilik anlayışı ve sendikalara yaklaşımı eleştirilirken, Adıgüzel siyasette etik vurgusu yaptı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya'yı ziyaret eden Adıgüzel, maden faaliyetlerinin doğayı geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip ettiğini vurguladı.

Adıgüzel, KESK Tokat Temsilciliği'nde de emek örgütlerinin siyasetin ana paydaşı olduğunu belirtti. Siyasi ahlak yasasını önemine işaret eden Adıgüzel, şunları söyledi:

"Yıllardır siyasi etik yasası çıksın diye çabalıyoruz. Bunu çıkarmayan, engelleyen kim? İşte AK Parti. Bu işten kazanç sağlayan taraf. Siyaset para kazanma, gelir elde etme mesleği olmamalı. Ben siyasete girdiğimde üç arabam ve iki evim vardı. Bugün bir arabam ve bir evim var. Siyasetten hiçbir şey kazanmadım. Ben halka, hak için hizmet etmek üzere çalışıyorum. Cebimi doldurmaya çalışmıyorum. Bunu da AKP'lilere tavsiye ederim."

Tarım ve hayvancılık birliklerinin temsilcileriyle de bir araya gelen Adıgüzel, ulusal düzeydeki dört büyük üretici birliğinin genel başkanının Tokat'ta bulunmasının kent için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

