Afşin'in Yazı Köyü Sakinlerinden Yerinde Dönüşüm Tepkisi... Yurttaşlar Evlerinin Tamamlanmasını İstiyor

(KAHRAMANMARAŞ) -Haber: Kurtuluş KARAASLAN

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Yazı Köyü'nde yerinde dönüşüm kapsamında yapımına başlanan bazı deprem konutlarının uzun süredir tamamlanmadığı öne sürüldü. Köyde incelemelerde bulunan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, denetimsizlik nedeniyle vatandaşların müteahhitlerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, "Ya destek miktarları günün ekonomik koşullarına göre artırılmalı ya da sözleşme imzalayan müteahhitlere inşaatlar tamamlattırılmalı" dedi.

CHP Kahamanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Yazı Köyü'nde yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık üç buçuk yıl geçmesine rağmen köyde bazı depremzedelerin konutlarına kavuşamadığını söyledi. Tamamlanan konutlarda da önemli eksiklikler bulunduğunu savunan Ateş, yerinde dönüşüm uygulamasında denetim ve muhatap sorunu yaşandığını ifade etti.

Ateş, köyde temel aşamasında bırakılan bir konutun önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yapılan evler var ancak yapılan evlerde de çok ciddi eksiklikler bulunuyor. Bunun yanında yaklaşık üç buçuk yıldır bekletilen evler de var. Rezerv alanların dışında yerinde dönüşüm adı verilen bir model getirildi. Ancak yeterli denetim bulunmuyor. Vatandaşın nereye müracaat edeceği, kime gideceği ve kimden yardım isteyeceği belli değil. Deprem yaşamış bir şehirde alelade şekilde yapılan çok sayıda inşaatla karşılaşıyoruz."

Ünal Ateş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'ye Yazı Köyü'nü ziyaret etmesi çağrısında bulunarak, "Her toplantıda 'Kahramanmaraş'ta hiçbir hak sahibi mağdur edilmedi' diyorsunuz. Yazı Köyü'ndeki vatandaşlarımız sizi buraya davet ediyor. Gelin ve yaşanan mağduriyeti yerinde görün" dedi.

Yerinde dönüşümde vatandaş ile müteahhidin baş başa bırakıldığını savunan Ateş, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, 'Vatandaşla müteahhit kendi arasında anlaşıyor' diyor. Ancak ödemeyi devlet yapıyor, evin projesini devlet hazırlıyor. Buna rağmen sorun çıktığında kurumlar kendilerini muhatap olarak görmüyor. Vatandaş hangi kuruma giderse gitsin sonuç elde edemiyor."

"YAKLAŞIK 30 EV İKİ İŞÇİYLE TAMAMLANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Ateş ve beraberindekiler, daha sonra çelik konstrüksiyonu tamamlandıktan sonra yarım bırakıldığı belirtilen bir konutta inceleme yaptı.

Ev sahibi, inşaatın yaklaşık iki yıldır tamamlanmadığını belirterek, müteahhidin telefonlarına cevap vermediğini söyledi. İşin ilk müteahhitten başka bir müteahhide devredildiğini anlatan vatandaş, "Sürekli 'Bu hafta geleceğiz, gelecek hafta başlayacağız' diyorlar ancak bizi oyalıyorlar. İkinci müteahhit inşaatı tamamlayacağını söylüyor fakat ortada yapılan bir çalışma yok. Şu anda yalnızca iki yabancı işçi çalışıyor. Yaklaşık 30 ev iki işçiyle tamamlanmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"EMEKLİ OLUP KÖYÜME DÖNMEK İSTİYORUM AMA EVİME YERLEŞEMİYORUM"

Başka bir ev sahibi ise konutun yaklaşık iki yıldır aynı durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir kış mevsimi evin üzerinden bu şekilde geçti. Hiçbir çalışma yapılmadı. Ben emekli olup köyüme dönmek istiyorum ancak evime yerleşemiyorum. Köyde ayrıca ev kiralamam gerekecek fakat kiralayabileceğimiz bir yer de yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gidiyoruz, 'Tamam, gelecekler' diyorlar. Belediyeye ve kaymakamlığa başvuruyoruz ancak sonuç alamıyoruz."

Bir köy sakini ise temel duvarları ve subasman perdeleri tamamlandıktan sonra evinin inşaat çalışmalarının durdurulduğunu anlatarak, "Bu yıl baharın başlangıcında tekrar geldiler, temelin içini toprakla doldurdular. Daha sonra bizimle irtibatı kestiler. Yaklaşık iki ay önce beton döküleceğini söyleyerek tahtaları getirip dizdiler. Ardından çekip gittiler. Bir daha geri dönmediler. Kime başvuracağımızı ve kimden yardım isteyeceğimizi bilmiyoruz" dedi.