CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten: İktidar Zihniyetinin Yargı Eliyle Yürüttüğü Bir Darbe ile Karşı Karşıyayız

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline tepki göstererek, "İktidar zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü bir darbe ile karşı karşıyayız. Alınan bu kararı tanımıyoruz." dedi.

CHP Burdur İl Örgütü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına tepki gösterdi. CHP Burdur İl Başkanlığı'nda yapılan protestoya CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ve parti yöneticileri de katıldı.

"Alınan bu kararı tanımıyoruz"

CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün iktidar zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü bir darbe ile karşı karşıyayız. Alınan bu kararı tanımıyoruz. Bu darbe sadece partimize yapılmamıştır. Bu darbe aynı zamanda demokrasimize, cumhuriyetimize, cumhuriyet değerlerimize, 100 yıllık demokrasi temelimize yapılmıştır. Bu mesele ciddi bir meseledir. Bu mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sadece Cumhuriyet Halk Partililerinin meselesi değildir. Bu mesele demokrasimizin ve cumhuriyetimizin temel meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir vesayete tarih boyunca boyun eğmemiştir. Bugün de boyun eğmeyecektir. Gün partimize sahip çıkma günüdür. Gün, şartlar ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nde altı oklu bayrağın altında Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda var olma, bu partide siyaset yapma, demokrasiyi koruma, altı oku koruma günüdür. Hiç kimse ama hiç kimse bizden Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu şanlı bayrağının altından ayrılmasını asla beklemesin. Partide kalacağız, direneceğiz. Asla teslim olmayacağız."

"Baba ocağındayız. Baba ocağından ayrılmayacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları Kuvvacı Millilerin çizdiği yoldan, Kuvvacı Milliler tarafından kurulmuştur ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi aynı Kuvvacı ruhla partisine sahip çıkacaktır ve namus şeref sözü veriyoruz; asla partimizi teslim etmeyeceğiz. Bizler partimizin ışıklarını kapatmayacağız. Nöbet tutacağız. Sabaha kadar parti binamızdayız. Yarın da sabaha kadar parti binamızda olacağız. Direnmeye devam edeceğiz. Hepiniz iyi ki varsınız. Biz buradayız. Baba ocağındayız. Baba ocağından ayrılmayacağız."