CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Akhisar'da "Kurultay" Çağrısı: "Sandığı Getirin"

29.05.2026 22:52  Güncelleme: 23:35
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar'daki bayramlaşmada kurultay sandığının bir an önce getirilmesini istedi, genel merkezdeki işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Haber: Osman BEKAR

(AKHİSAR) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar'da düzenlenen parti bayramlaşmasında yaptığı konuşmada, kurultay çağrısında bulunarak "Kurultay sandığını bir an önce getirin" dedi. Bakırlıoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bayram öncesi yapılan işten çıkarmalara da tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, Akhisar'da gerçekleştirilen parti içi bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, parti içi demokrasi ve kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, "İnanmıyor musunuz? İşte buraya bakın. İlçe başkanlarımız burada, geçmiş dönem belediye başkanlarımız burada, gençlik kolları başkanlarımız burada. Cumhuriyet Halk Partisi zaten birlik ve beraberlik içindedir" dedi.

Partinin gerçek sahibinin üyeler ve delegeler olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, "Bu partinin sahibi ne Kemal Kılıçdaroğlu'dur ne de Özgür Özel'dir. Bu partinin gerçek sahipleri bizleriz; üyeleriz, delegeleriz. ve biz bir şey istiyoruz; kurultay sandığını getirin, kurultay sandığını bir an önce getirin" diye konuştu.

Bakırlıoğlu, istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Geçmişte 'Bay Kemal' diyenler bugün 'Kemal Bey' demeye başladı. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk imzasının kurultay daveti olmasını beklerdik" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde bayram öncesinde yapılan işten çıkarmalara da tepki gösteren Bakırlıoğlu, "İlk karar, ilk emir 24 genel merkez çalışanını işten çıkarmak oldu. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi kayyuma bir utanca imza attı" dedi.

İşten çıkarılanlar arasında CHP Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Köprülü'nün de bulunduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, "Bu çocukla biz omuz omuza mücadele ettik. Bu çocuğun suçu ne? Suçu partisine sahip çıkmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak" diye konuştu.

Partinin emek vurgusuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, "Hani en yüce değer emekti? İlk yaptıkları iş kendi çalışanlarını işten çıkarmak oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında partililerden "Bir gün gelip hesap verecekler" sesleri yükselirken, Bakırlıoğlu da "Hesap soracağız zaten, merak etmeyin. Sormaz isek namerdiz" dedi.

Kaynak: ANKA

