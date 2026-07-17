CHP Edirne İl Başkanlığı Görevinden Alınan Balkanlı: "Hiçbir Dönemde Örgütün İradesi Teslim Alınamadı"

Haber: Ergin YILDIZ

(EDİRNE) – CHP Edirne İl Başkanlığı görevinden alınan Yücel Balkanlı, " Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık tarihinde nice baskılarla karşı karşıya kaldı. Kapatılmak, susturulmak, yönlendirilmek istendi. Ancak hiçbir dönemde örgütün iradesi teslim alınamadı, bugün de alınamayacaktır" dedi.

CHP MYK toplantısında görevden alınan 8 il başkanı arasında yer alan Yücel Balkanlı; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek, karara tepkisini dile getirdi.

Yücel Balkanlı, "Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne İl ve İlçe yönetim kurulu olarak genel merkez tarafından gerçekleştirilen ve hukuki dayanağının bulunmadığını düşündüğümüz görevden alma kararını kabul etmiyoruz. Tanımıyor, bu kararın parti içi demokrasiye, örgüt iradesine ve seçilmişlerin meşruiyetine aykırı olduğunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık tarihinde nice baskılarla karşı karşıya kaldı. Kapatılmak, susturulmak, yönlendirilmek istendi. Ancak hiçbir dönemde örgütün iradesi teslim alınamadı. Bugün de alınamayacaktır" şeklinde konuştu.