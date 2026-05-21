CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu: "Sarayın Aparatlarını Bu Halk Asla Kabul Etmeyecek"

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Fındıklı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, partisinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptal kararını değerlendirirken, "Ülkemizin talan edilmesine ve tek adam rejiminin sürdürülmesine hizmet eden, sarayın aparatları gibi davrananları bu halk asla kabul etmiyor" ifadesini kullandı.

Çervatoğlu, yaptığı açıklamada, günün; ülkenin, demokrasinin ve CHP'nin geleceği için omuz omuza durma günü; sessiz kalmanın değil, birlikte söz söylemenin zamanı olduğunu söyledi.

Hak, hukuk ve adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Çervatoğlu, "Direnişi, dayanışmayı ve örgütlü mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı CHP İlçe Başkanlığı'nda buluşmaya, dayanışmayı büyütmeye ve mücadeleye güç vermeye davet ediyoruz. Ülkemizin talan edilmesine, tek adam rejimine hizmet eden, sarayın aparatlarını bu halk asla kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"HALKA GÜVENİYORUZ"

Çervatoğlu, ANKA Haber Ajansı'na da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yüzyılın başında emperyalist güçler ülkemizi işgal ettiğinde, saray onların işbirlikçisiydi. O dönemde devrimci, ilerici ve yurdunu seven Mustafa Kemal Atatürk, halkına güvenerek bu cumhuriyeti bize armağan etti. Kime karşı? Saraya ve emperyalizme karşı. Bugün ise sarayın tetikçiliğini yapıp ülkemizi yeniden uluslararası sermayenin ve emperyalizmin tam sömürüsü haline getirmeye çalışanlar var. Ülkemizin talan edilmesine ve tek adam rejiminin sürdürülmesine hizmet eden, sarayın aparatları gibi davrananları bu halk asla kabul etmiyor."

CHP bu ülkenin devrimci damarlarını taşıyan bir partidir. Halkımız hiçbir zaman sarayın ve saraydakilerin taleplerinin değil; halkın yanında olanların, halkın iktidarını inşa edenlerin yoldaşıdır, yol arkadaşıdır. Halkımıza güveneceğiz. Nasıl ki 1920 ve 1923'te halkımız saray düzenini yıkıp kendi iradesini kurduysa, o dönemin Türkiye halkları bunu başardıysa; bu yüzyılda da yeniden saray düzenini yıkıp eşit, özgür ve kardeşçe bir ülke yaratma mücadelesi elzemdir. Biz saraya değil, halkımıza güveniyoruz."