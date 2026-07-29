CHP'li Başkan ve İlçe Başkanları İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Başkan ve İlçe Başkanları İstifa Etti

CHP\'li Başkan ve İlçe Başkanları İstifa Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Kırıkkale İl Başkanı Bozdağ ve ilçe başkanları, YENİ Parti'ye katılmak için istifa etti.

(KIRIKKALE) - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan eski CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile Bahşılı, Çelebi, Sulakyurt, Keskin, Karakeçili, Balışeyh ve Yahşihan ilçe başkanları, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Bozdağ ve beraberindeki ilçe başkanları, siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

YENİ Parti'nin kuruluşunun ilan edilmesinin ardından Kırıkkale'de YENİ Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan eski CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, birçok ilçe başkanıyla CHP'den istifa ettiklerini belirterek, yeni siyasi yol haritalarını kamuoyuyla paylaştı.

Bozdağ, istifa kararlarının bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye genelinde tüm ilçe başkanlarımızla birlikte çok sevdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Bu bir son değil, bir başlangıçtır. Biz gördüğümüz lüzum üzerine değil, gördüğümüz zulüm üzerine istifa ediyoruz.

Genel merkez binasına, kesinleşmemiş mahkeme kararının ardından biber gazı ve plastik mermiyle girilmesi, sonrasında yaşanan süreçler bizleri yeni bir yol arayışına sevk etti. Dün olduğu gibi bugün de Kırıkkale sokaklarında siyaset yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı yeni çatımız altında birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Karakeçili, Sulakyurt, Kırıkkale, Yahşihan, Balışeyh, Bahşılı, Çelebi, Keskin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Başkan ve İlçe Başkanları İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Son pişmanlık fayda etmez Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 16:34:41. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Başkan ve İlçe Başkanları İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.