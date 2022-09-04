CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası

Tarsus Belediyesi tarafından Tarsus'un il olması için başlatılan ve 22 oda 58 medya kuruluşunun desteği ile hayata geçen 'İl'le de Tarsus' projesinin lansmanı, düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurulmuş, proje çerçevesinde, içinde Tarsus ile ilgili her bilgiye ulaşılabilecek 'İl'le de Tarsus' web sitesi ve yakında faaliyette olacak uygulamalar da tanıtılmıştı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu çerçevede web sitesi üzerinden (illedetarsus.com) Tarsus'un il olması için imza kampanyası başlatıldı. Tarsus Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, vatandaşların 'illedetarsus.com' adresini ziyaret ederek Tarsus'un il olması yolunda imza verebilecekleri belirtildi.

YOĞUN İLGİ VAR

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan imza kampanyası için sosyal medyada da yorumlar yağdı. Başkan Bozdoğan'ın gönderisine yorum yapan vatandaşlar, "Her zaman tam destek, Tarsus il olacak", "İmza kampanyası çok iyi düşünülmüş, bizler de katkı vereceğiz"," İl'le de Tarsus için bir imza da bizden" yorumları yapıldı.

"BİRLİK OLMA ZAMANI"

Vatandaşlarca ilgiyle karşılanan kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Oda başkanlarımız, sanatçılarımız, medya kuruluşlarımız ve diğer tüm destekçilerimizin yanı sıra vatandaşlarımız da bu süreçte imza vererek Tarsus'u il yapmak için desteklerini gösterebilecek. Şu an tam da birlik olma zamanı. Hep beraber bu platformda sesimize ses olalım. 'İlledetarsus.com' üzerinden imza vererek Tarsus'a il olma yolunda katkı verebilirsiniz" dedi.