CHP'li Çan'dan Kentsel Dönüşüm Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'li Çan'dan Kentsel Dönüşüm Eleştirisi

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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İlkadım ilçesindeki kentsel dönüşüm planına yapılan not değişikliğine tepki gösterdi ve bunu vatandaşın mağduriyetine neden olacak bir uygulama olarak değerlendirdi.

19.12.2024 03:53  Güncelleme: 04:12
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un İlkadım ilçesinde kentsel dönüşümde uygulanmak istenen plan notu değişikliğine tepki gösterdi. Çan, "Burada kentsel dönüşüm dediğimiz konu, bakanlığın vatandaşın bu zamana kadar çektiği mağduriyeti altı yıl önce vaat ettiklerini geç de olsa bugün vatandaşın hizmetine sunmaya çalıştığı gerçek plandır. Peki plan notu nedir? Burada ortaya konulan plan notu, kuzu etinin içine, sığır etinin içine at eti, hatta domuz eti koymak yerleştirmektir" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin katılımıyla il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Çan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada kentsel dönüşüm dediğimiz konu bakanlığın vatandaşın hizmetine sunduğu, vatandaşın bu zamana kadar çektiği mağduriyeti altı yıl önce vaat ettiklerini geç de olsa bugün vatandaşın hizmetine sunmaya çalıştığı gerçek plandır. Peki plan notu nedir? Bunu birkaç örnekle anlatayım size. Burada ortaya konulan plan notu, kuzu etinin içine, sığır etinin içine at eti, hatta domuz eti koymak yerleştirmektir. Yani sonuçta bunu yaptığı bu plan notunu devreye koyduklarında, vatandaşın sosyal donatıları, vatandaşın yaşam alanlarını sıkıntıya sokacak, bugün yaşanılandan daha fazla kaosa sebebiyet verecek hadisedir. Bu bilgi notu, tereyağın içine patates yerleştirmedir, peynir yerleştirmedir. Vatandaşı kandırmaktır, vatandaşın önüne sunulmaya çalışılan bu hizmete nifak sokmaktır.

Hayata geçirmeye çalıştıkları sistem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oraya özgü kurguladığı plandır. Plan notu ise yerelde kurnazlık yaparak 'biz de buradan ne çıkar elde ederizin' vücut bulmuş halidir. Biz diyoruz ki yani parti olarak da belediye meclis üyeleri olarak da örgütümüz olarak da biz bir kere plana sadık kalın. Önce verdiğiniz sözü yerine getirin. Kurnazlığı, vatandaşın lehine olan her şeyi biz zaten sizin yanınızda vatandaşın destekçisi olacak şekilde katkıları sunarız. Ama öncelikli olarak bir kere vatandaşla yaratılan mağduriyeti, altyapı, doğal gazla vatandaşın erişemediği, altı yıldır uzatılarak erişilemediği hizmeti bir kere önce pansuman edin. Burada yoksunuz. Vatandaşın gözüne sokar gibi planın içine başka planlar sokarak başka notlar sokarak vatandaşa yeni kumpaslar kurulmasın. Önce verilen sözler tutulsun. Biz ona sadık kalınsın istiyoruz. Buradaki bütün çaba odur."

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise amaçlarının Samsun'daki kentsel dönüşüm probleminin bir an önce çözülmesi ve bu mahallelerde yaşayan yurttaşların yüksek standartlı kentsel hizmetlere bir an önce ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

CHP\'li Çan\'dan Kentsel Dönüşüm Eleştirisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Çan'dan Kentsel Dönüşüm Eleştirisi - Son Dakika

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