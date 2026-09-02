Edirne Belediye Meclisi Üyesi "rüşvet" suçlamasından gözaltına alındı

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Engin Yağcılar, bir müteahhitten rüşvet talep ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir müteahhidin, "kendisinden 200 bin avro rüşvet istendiğine" ilişkin şikayeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında Yağcılar hakkında iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verildi.

Yağcılar, bir parkta dün N.Ö. ile buluşmasının ardından gözaltına alındı. Görüşmenin görüntülü ve sesli kaydedildiği öğrenildi.

E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.