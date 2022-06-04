CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: "Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor" - Son Dakika
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CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: "Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor"

04.06.2022 10:33

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Osmaniye’de Kadirli İlçesi’ndeki Cığcık Köyü’nde bir buğday tarlasında; “Çiftçi buğday taban fiyatı bekliyor. Çiftçi neye satacağını bilmek istiyor. Taban fiyat belirlenmediği için çiftçi, elindekini bilemediği bir fiyattan satmak zorunda kalıyor. Hem üretiyor hem de sömürülüyor” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Osmaniye'de Kadirli İlçesi'ndeki Cığcık Köyü'nde bir buğday tarlasında; "Çiftçi buğday taban fiyatı bekliyor. Çiftçi neye satacağını bilmek istiyor. Taban fiyat belirlenmediği için çiftçi, elindekini bilemediği bir fiyattan satmak zorunda kalıyor. Hem üretiyor hem de sömürülüyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, dün; CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Osmaniye'deydi. Emir, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ile birlikte Kadirli ilçesinin Cığcık Köyü'nde buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. CHP'li Emir, buğday tarlasında şunları söyledi:

"Burada çiftçilerimizi dinlemeye geldik. Son bir yıl içerisinde mazot, gübre, elektrik dört kattan fazla arttı. Çiftçi buğday taban fiyatı bekliyor. Çünkü çiftçi neye satacağını bilmek istiyor, ona göre hiç olmazsa ürettiğinin, emeğinin karşılığını almak istiyor. Ama hala fiyat belli değil. Fiyat tüccar ne derse o gerçekleşiyor şu anda. Çiftçinin zaten borcu var: Ziraat Bankası'na borcu var, kefalete borcu var, kooperatife borcu var, bankalara borcu var… Şu anda taban fiyat belirlenmediği için, çiftçi; elindekini bilemediği bir fiyattan satmak zorunda kalıyor. Hem üretiyor, hem de sömürülüyor."

CHP Osmaniye Milletvekili Ünlü ise şöyle konuştu:

"Maliyetini bile karşılamıyor, şu an tüccar 6 lira, 7 liradan kapıyı açmış. Daha ne, nasıl olacağı; taban açıklanması bekleniliyor, hiç belli değil. Fakat şu an çiftçi tüccara mahküm durumda. Çiftçi zaten çok kar etmek istemiyor, 'maliyetimi kurtarayım, azıcık da bir ekmeğim olsun, çoluğuma çocuğuma' diye onun mücadelesinde. Biz de o mücadelelerinde yanlarındayız, destekliyoruz."

Bir çiftçi, "Maliyetlerimiz çok yüksek. Parçalar aldı başını gitti. Geçen senenin 2 katına çıktı" dedi.

CHP Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Düğüşçü ile sohbet eden çiftçi İbrahim Sezer, "Bu sene kritik. 100 kilo, soğuk vurdu bir de… 500 kilo vermiyor bu sene. Her sene 600-700 veriyordu. Gübrede de sıkıntı oldu bu sene. 2 liralık gübre 16-17 lira oldu. 100 liralık zehir 300 lira oldu. 6, 7, 8 lira kurtarmıyor maliyetini" diye konuştu.

Tarlayı sulamada yaşanan sorunları dinleyen Emir, "Çiftçi zaten gübreden, mazottan, elektrikten dertli; ama suyu da alamıyor hak ettiği suyu da alamıyor. Çünkü su birliklerini de siyasallaştırmışlar. Suyu da yandaşa veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Kısa süre önce doludan zarar gören beş köyden biri olan Tozlu Köyü'nde yaşayan çiftçileri de dinleyen CHP'li Emir şunları söyledi:

"Tozlu Köyü'nde önemli ölçüde doludan hasar görmüş mısır tarlaları var. Şu ana kadar da henüz ne TARSİM ne de devletin başka organları bu zararı tazmin etmiş değiller. Köylüler çiftçiler bu tazminin bir an önce yapılmasını bekliyorlar. Bu bölgede TARSİM'in ödeyeceği paraların, ödeyeceği tazminatların zararı karşılayamayacağı apaçık ortada. Dolayısıyla devletin buraya mutlaka el atması lazım ve afet bölgesi ilan etmesi lazım. Afet bölgesi ilan edilmediği sürece buradaki zararın tazmin edilmesi mümkün değil ve köylünün zararının giderilmesi imkansız.'

CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor
CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor
CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor
CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: 'Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor' - Son Dakika

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