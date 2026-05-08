CHP 81 İlde Sahada... Hikmet Yalım Halıcı, Muş'ta Temaslarda Bulundu

08.05.2026 23:27  Güncelleme: 00:02
CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Muş'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ekonomik sorunlar ve geçim sıkıntıları hakkında bilgi aldı. Halıcı, partinin genel başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından Muş'a ziyarette bulundu.

(MUŞ)- Haber: Gökdeniz Can

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "81 ilde örgütlerin sahaya inmesi" çağrısının ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Muş'u ziyaret etti .

Program kapsamında Hasköy ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Halıcı ve CHP İl Örgütü Yönetimi , vatandaşlarla sohbet ederek ekonomik sorunları ve geçim sıkıntılarını dinledi. Halıcı ayrıca Muş Ziraat Odası, Damızlık Birliği, Emekliler Derneği ve Muş ESOB'u ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Halıcı yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu insanlar 25-26 yıldır ülkeyi yönetiyor. Doğru mu? Doğru. Vatandaş oy verdi. Bak buradaki abi de vermiş, başkası da verdi. Burada yüzde 90'ların üzerinde oy çıktı. Ama dört senedir işler düzelmiyorsa, aynı şekilde devam etmenin de bir anlamı yok. Biraz cesur olmak lazım."

Bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Burada konuşan herkese tepki gösteriliyor. Mesela şu an bizim ilçe belediye başkanı MHP. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hiçbir yerde MHP çıkmadı. İnsanlar artık farklı düşünüyor, farklı tercihler yapıyor. Burada ise yıllardır AKP'ye yüzde 90, 95, hatta 97 oranında oy çıkıyor. Türkiye genelinde AKP'nin en yüksek oy aldığı yerlerden biri burası. Siz de biliyorsunuz, siz de gördünüz"

Kaynak: ANKA

