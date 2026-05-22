CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Hikmet Yalım Halıcı: Cumhuriyet Halk Partisi'ne Yeni Bir Sivil Darbe Yapılmıştır

22.05.2026 19:23  Güncelleme: 20:07
CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasını 'sivil darbe' olarak nitelendirdi. Halıcı, sürecin Türkiye'de demokrasi ve serbest seçimler için büyük bir risk oluşturduğunu savundu.

(ISPARTA)- Haber: Gökdeniz CAN

Halıcı, Ankara'da olduklarını ve CHP Genel Merkezi'ne geçeceklerini belirterek, sürecin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başladığını savundu.

Halıcı açıklamasında şunları söyledi:

"Ankara'dayız. Az sonra yine genel merkezimizde olacağız. 18 Mart 2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan, 19 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden ve arada birçok belediye başkanımızın, arkadaşımızın tutuklandığı süreçte, darbe sürecinde, iktidar tarafından tasarlanan darbe sürecinde, maalesef geldiğimiz noktada mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir sivil darbe yapılmıştır."

Aslında bu darbe yargı araç olarak kullanılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmıştır. Peki nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu son yerel seçimlerde birinci parti olması, Türkiye'deki belediyelerin çoğunu kazanması ve halen daha da anketlerde bu trendini devam ettirmesidir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunun bedeli ödetilmeye çalışılmaktadır.

Fakat burada mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi meselesini geçmiştir. Mesele artık Türkiye'de demokrasi ve serbest seçimlerin yapılıp yapılamayacağı meselesidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve serbest seçimler büyük bir risk altındadır.

O nedenle topyekun bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın milyarlarca doları dün itibariyle tekrar yaktılar. Ülke insanının fakirleşmesini zerre umursamıyorlar. Demokrasiyi umursamıyorlar, yargıyı, hukuku umursamıyorlar. Fakat bizler ülkesini, milletini seven insanlar olarak mücadeleye devam edeceğiz.

Buradayız. Her ne kötülük yaparlarsa yapsınlar. Dimdik ayaktayız. ve geri adım atmayacağız. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
