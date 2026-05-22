CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Hikmet Yalım Halıcı: Cumhuriyet Halk Partisi'ne Yeni Bir Sivil Darbe Yapılmıştır

(ISPARTA)- Haber: Gökdeniz CAN

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın ardından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sivil darbe" olarak nitelendirdi. Halıcı, meselenin artık yalnızca CHP değil, Türkiye'de demokrasi ve serbest seçimlerin geleceği olduğunu savundu.

Halıcı, Ankara'da olduklarını ve CHP Genel Merkezi'ne geçeceklerini belirterek, sürecin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başladığını savundu.

Halıcı açıklamasında şunları söyledi:

"Ankara'dayız. Az sonra yine genel merkezimizde olacağız. 18 Mart 2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan, 19 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden ve arada birçok belediye başkanımızın, arkadaşımızın tutuklandığı süreçte, darbe sürecinde, iktidar tarafından tasarlanan darbe sürecinde, maalesef geldiğimiz noktada mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir sivil darbe yapılmıştır."

Aslında bu darbe yargı araç olarak kullanılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmıştır. Peki nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu son yerel seçimlerde birinci parti olması, Türkiye'deki belediyelerin çoğunu kazanması ve halen daha da anketlerde bu trendini devam ettirmesidir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunun bedeli ödetilmeye çalışılmaktadır.

Fakat burada mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi meselesini geçmiştir. Mesele artık Türkiye'de demokrasi ve serbest seçimlerin yapılıp yapılamayacağı meselesidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve serbest seçimler büyük bir risk altındadır.

O nedenle topyekun bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın milyarlarca doları dün itibariyle tekrar yaktılar. Ülke insanının fakirleşmesini zerre umursamıyorlar. Demokrasiyi umursamıyorlar, yargıyı, hukuku umursamıyorlar. Fakat bizler ülkesini, milletini seven insanlar olarak mücadeleye devam edeceğiz.

Buradayız. Her ne kötülük yaparlarsa yapsınlar. Dimdik ayaktayız. ve geri adım atmayacağız. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz."