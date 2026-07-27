İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse CHP’den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse CHP’den istifa etti

İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse CHP’den istifa etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat, yöneticileriyle birlikte partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu.

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) – CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse partisinden istifa ettiğini ve YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu.

Karaköse, yaptığı açıklamada, sadece kendisinin değil, İmamoğlu ilçe örgütünün de toplu şekilde istifa ettiğini belirtti.

Karaköse şunları söyledi:

"Eski CHP İmamoğlu ilçe başkanları da istifa edip YENİ Parti'ye katılacak. Bugün 9 meclis üyemizle birlikte, inşallah bir gün geri dönmek üzere partimizden istifa ettik ve Yeni Parti'ye katılıyoruz. İmamoğlu İlçe Başkanımız ve ilçe yönetimimizin tamamıyla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah YENİ Parti'nin bayrağını İmamoğlu ilçesinde dalgalandıracağız. İnşallah bir gün kendi partimize çöreklenenler oradan gittikten sonra hep beraber CHP'yi bu memleketin en büyük partisi yapmak için çabalayacağız ama şu an esir olanların, partiyi başkasının çıkarları uğruna heba edenlerin yanında durmamız mümkün değil. Bu saatten sonra biz bir yola çıktık, Allah utandırmasın."

SARIÇAM İLÇE ÖRGÜTÜNDE İSTİFALAR

Öte yandan CHP Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat da "yönetici arkadaşlarının büyük bölümüyle birlikte" partilerinden istifa ettiğini bildirdi.

"Bir tercih yapmaları gerektiğini" söyleyen Polat, "Ya Cumhur İttifakı'nın bir parçasına artık gönülden inandığım CHP'de kalıp, halka uzak, halktan kopuk, toplumun tepkisiyle karşılaşacak şekilde sadece koltuk sevdasında kalacaktık ya da vatandaşların umut bağladığı, ülkenin, Cumhuriyet'in sığınağı olarak gördüğü insanlarla siyaset yapacaktık. Bu umudun arkasından gitmek, insanlardaki bu umudu diri tutmak için elimizden gelen tek şey bu aşamada yeni bir partide mücadelemize devam etmek olacaktır. Bugün itibarıyla ben ve yönetici arkadaşlarımın büyük bölümü CHP'den ve ilçe yönetimlerinden istifa ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kasım Karaköse, Orhan Karaköse, Politika, İmamoğlu, Sarıçam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse CHP’den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Rapçi “Uzay“ sahnede olduğu sırada gözaltına alındı Rapçi "Uzay" sahnede olduğu sırada gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:13
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 18:30:02. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse CHP’den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.