Hopa ve Kemalpaşa'da CHP'liler Sokağa Çıktı, Teşkilatlarda Nöbet Başlatıldı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptalinin ardından partinin Hopa, Kemalpaşa ve Ardanuç ilçe örgütlerinden yapılan açıklamalarda kararın kabul edilmediği belirtildi. CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, kararın demokrasiye müdahale olduğunu belirterek, "Hak, hukuk ve adaleti savunan partimize yönelik alınan bu kararı Hopalılar olarak tanımıyor ve kabul etmiyoruz" dedi.

Mahkeme kararının duyulmasının ardından CHP'liler Artvin'deki il başkanlığı ile ilçe teşkilatlarında nöbete başladı.

CHP'liler, Hopa ve Kemalpaşa'da sokağa çıkarken, Ardanuç'ta ise parti binasında basın açıklaması yapıldı.

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

CHP Hopa İlçe Başkanlığı önünden Hopa Meydanı'na yürüyen partililer, genel merkeze yönelik karara tepki gösterdi. Hopa Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan şunları söyledi:

"Partimize yönelik hukuk dışı mahkeme kararıyla böyle bir süreç yaşıyoruz. Yerel seçimlerde birinci olan partimize yönelik bu sürecin yaşanacağını biliyorduk. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, bu ülkenin kurucu partisidir. Her zaman demokrasiyi, insanca yaşamı, hak, hukuk ve adaleti savunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbe yapılmıştır. Biz bunu Hopalılar olarak kabul ediyor muyuz? O zaman Hopa Meydanı'ndan Ankara'daki yetkililere sesleniyoruz: Sizin aldığınız bu kararı Hopalılar olarak tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu karanlık düzeni bozup halkın iktidarını en yakın zamanda birlikte kuracağız."

Sloganlar eşliğinde devam eden eylem, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ardanuç İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan İlçe Başkanı Erol Uygur ise, "Bugün partimiz hakkında verilen mutlak butlan kararı bizi korkutmuyor. Partimizin ve görevimizin başındayız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız" dedi.