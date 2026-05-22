Hopa ve Kemalpaşa'da CHP'liler Sokağa Çıktı, Teşkilatlarda Nöbet Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hopa ve Kemalpaşa'da CHP'liler Sokağa Çıktı, Teşkilatlarda Nöbet Başlatıldı

22.05.2026 00:05  Güncelleme: 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptal kararına Hopa, Kemalpaşa ve Ardanuç ilçe örgütlerinden tepki geldi. Partililer kararı tanımadıklarını belirterek eylem yaptı.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptalinin ardından partinin Hopa, Kemalpaşa ve Ardanuç ilçe örgütlerinden yapılan açıklamalarda kararın kabul edilmediği belirtildi. CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, kararın demokrasiye müdahale olduğunu belirterek, "Hak, hukuk ve adaleti savunan partimize yönelik alınan bu kararı Hopalılar olarak tanımıyor ve kabul etmiyoruz" dedi.

Mahkeme kararının duyulmasının ardından CHP'liler Artvin'deki il başkanlığı ile ilçe teşkilatlarında nöbete başladı.

CHP'liler, Hopa ve Kemalpaşa'da sokağa çıkarken, Ardanuç'ta ise parti binasında basın açıklaması yapıldı.

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

CHP Hopa İlçe Başkanlığı önünden Hopa Meydanı'na yürüyen partililer, genel merkeze yönelik karara tepki gösterdi. Hopa Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan şunları söyledi:

"Partimize yönelik hukuk dışı mahkeme kararıyla böyle bir süreç yaşıyoruz. Yerel seçimlerde birinci olan partimize yönelik bu sürecin yaşanacağını biliyorduk. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, bu ülkenin kurucu partisidir. Her zaman demokrasiyi, insanca yaşamı, hak, hukuk ve adaleti savunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbe yapılmıştır. Biz bunu Hopalılar olarak kabul ediyor muyuz? O zaman Hopa Meydanı'ndan Ankara'daki yetkililere sesleniyoruz: Sizin aldığınız bu kararı Hopalılar olarak tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu karanlık düzeni bozup halkın iktidarını en yakın zamanda birlikte kuracağız."

Sloganlar eşliğinde devam eden eylem, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ardanuç İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan İlçe Başkanı Erol Uygur ise, "Bugün partimiz hakkında verilen mutlak butlan kararı bizi korkutmuyor. Partimizin ve görevimizin başındayız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hopa ve Kemalpaşa'da CHP'liler Sokağa Çıktı, Teşkilatlarda Nöbet Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:49
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 01:17:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hopa ve Kemalpaşa'da CHP'liler Sokağa Çıktı, Teşkilatlarda Nöbet Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.