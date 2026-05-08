CHP'li Kara, Osmaniye'de Esnafın Sorunlarını Dinledi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Osmaniye'de parti teşkilatı birlikte esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Bijuteri dükkanı işleten bir esnaf, satışların düştüğünü vatandaşın alım gücünün kalmadığını vurguladı.

CHP Geneş Başkanı Özgür Özel'in "sahaya çıkın" talimatının ardından, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara saha çalışmaları kapsamında Osmaniye'ye geldi. Parti teşkilatı ile birlikte Palalı Süleyman Caddesi ve Atatürk Caddesinde bulunan esnafı ziyaret eden Milletvekili Kara, esnafın sıkıntılarını dinledi.

Emekli bir yurttaş. Kara'ya "Emekliyim SSK'dan yetmiyor. İki gelirim var. Çiftçilik var hayvancılık var yetmiyor. sözleriyle yaşadığı durumu aktardı.

Palalı Süleyman Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasını ziyaret eden Kara'ya bir esnaf, "Maalesef yapılan yanlışlar ülkemizi kötü duruma soktu. Günümüze bakıyoruz bebek katiline maalesef statü veriyoruz. Yarın birgün büyük bir zorlukla alınan İstanbul'a, 'Constantinopolis' dersek sakın şaşırmayın. İnanın içim vallahi kan ağlıyor" dedi.

Bijuteri dükkanı işleten bir esnaf ise, "İşler kötü. Millette para yok. İş yok. Yani aslında kadınlar ekmek parasından bile artırıp geliyorlar ama o ekmek parasını artıracak zamanda kalmadı. Maalesef işlerimiz çok iyi değil. Batıyoruz" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaş gezisi sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li Kara, şunları söyledi:

"İlk on dakikada duyduğumuz en önemli iki 'laf ne kredi kartı ne de nakit para var'. 'İş yok eskiden vardı ama artık yok' diye ifade etti esnaflarımız. Özellikle vergi ve SSK yükünden çok fazla muzdaripler. İş yeri kiralarının fazlalığı ve yüksek fahiş fiyatlardan problem yaşıyorlar. Bir tane esnafımız diyor ki, 'Bir yıllık kirayı artık bir ayda ödüyoruz. Eskiden kadınlar dişinden tırnağından pazar parasından ayırırdı bir köşeye. Yine sokağa çıkıp küçükde olsa bir alışveriş ederdi ama artık onu bile yapamıyolar'. Genel Kurulda ifade ettiğimiz borçlara ilişkin genel yapılandırmada esnafın istediği şey faizlerin silinmesi. Anapara üzerinden bir taksitlendirme talep ediyolar. Esnaf şunu, 'ancak siz gelirseniz bizi kurtarırsınız' diyor, bu umudu bizde görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sokakta sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatıyla 81 ilde çıktığımız saha ziyaretlerinde esnaf ziyaretlerinde bizi umut olarak gördüklerini söylüyorlar. Bizde iktidarı değiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."