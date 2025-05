CHP'li Karadeniz: Ekonomi Rezalet, Emekliler Zam Bekliyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, " Türkiye'de ekonomi vatandaşın üzerinde rezalete dönüştü. Türkiye'nin belirli bir kısmı ekonomiden faydalanıyor, daha da güçlendiler ama Türkiye'de yüzde 90'lık halkı temsil eden kısım şu anda ekonomi ile mücadele ediyor. İnsanlar kredi kartı borcu batağı içinde. Kredilerini ödeyemiyorlar. Yetmiyor çünkü" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Sokak hayvanlarıyla ilgili kanuna değinen Karadeniz, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarını katletmek isteyenler, ülkeden yok etmek isteyenler bir kere kendileri düşünmesi lazım. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Onlara sahip çıkalım. Aç, susuz kaldıkları zaman kendileri bir şey yapamıyor. İnsanlar yemek ve su verdiği zaman bu yavrularımız, can dostlarımız büyüyebiliyorlar. Onun için bu yasada Türkiye'deki, sokak hayvanlarımızın katledilmesi ile ilgili buna imza atan arkadaşları bu düşüncelerinden vazgeçmesi ve tekrar Meclis'e yeni bir yasanın getirilmesi ve o yasayla birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can dostlarımızla birlik ve beraberlik yaşamayı öğrenmemiz lazım."

"Emekli, Temmuz ayında ara zam bekliyor ama aslında emekli her gün zam bekliyor"

Emekli aylıklarının açlık sınırına yakın olması gerektiğini belirten Karadeniz, "Emekli ara zam bekliyor. Emekli, temmuz ayında ara zam bekliyor ama aslında emekli her gün zam bekliyor. Çünkü, her gün bir enflasyon artışı, her gün fiyat artışıyla beraber emeklilerin zaten cebine hiç girmeyen 14 bin 500 lira gibi çok küçük bir rakamın artık Türkiye şartlarında geçinilemeyeceğini herkes biliyor. Zam veren hükümet de bunu biliyor. Az önce çay bahçesinde çay, simit fiyatını sordum. Emekli günde 2 ya da 3 çay içse, 2 tane de simit yese zaten maaşı ortadan kayboldu, gitti. Onun için temmuz ayında emekliye ara bir zam, iyi bir zam, geçinilebilecek bir zam, Türkiye'nin açlık sınırına yakın, asgari ücrete yakın zammı bekliyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar kredi kartı borcu batağı içinde, kredilerini ödeyemiyorlar"

Türkiye ekonomisini değerlendiren Karadeniz, "Türkiye'de ekonomi deyince de yetkililer sokağa çıksa, saraydan sokağa çıksa ekonominin ne olduğunu görürler. Türkiye'de ekonomi vatandaşın üzerinde rezalete dönüştü. Türkiye'nin belirli bir kısmı ekonomiden faydalanıyor, daha da güçlendiler ama Türkiye'de yüzde 90'lık halkı temsil eden kısım şuan da ekonomi ile mücadele ediyor. İnsanlar kredi kartı borcu batağı içinde. Kredilerini ödeyemiyorlar. Yetmiyor çünkü. Türkiye'nin ekonomisini belki dış dünya devletlerine şöyle anlatıyorlar. " Almanya, bizi kıskanıyor" diyorlar ama valla Türkiye'de yaşayan vatandaşlar artık açlık sınırına gelmiş, o kadar borç yapmışlar ki, bırak kıskanmayı yaşayabilmek için, ayakta durabilmek için mücadele eden bir halkımız var" dedi.