CHP'li Kasap'ın köy yolu eleştirisine muhtar yanıt verdi - Son Dakika
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CHP'li Kasap'ın köy yolu eleştirisine muhtar yanıt verdi

18.07.2022 10:25
CHP'li Kasap'ın köy yolu eleştirisine muhtar yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap yine köy yollarını eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap yine köy yollarını eleştirdi. Daha önce de köy yollarına yeterli hizmetin verilmediği yönündeki eleştirilerinin ardından İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın "Hodri Meydan" dediği CHP Milletvekili Kasap, bu kez "Avdan köyünün yolu yok" dedi. Cevap köy muhtarından geldi.

Milletvekili Kasap: "Avdan'ın yolu yok"

Kütahya Soğukçeşme Avdan Köyü'nde düzenlenen Geleneksel Erenler Çoban Babayı anma etkinliği sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap " İl Genel Meclisi Başkanı, Kütahya'nın bütün köylerinin yolu var demişti. Avdan'ın yok. İl Genel Meclisi Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, ve Mülki İdare Amirleri muhtemelen yüzleri tutmadığı için bu etkinliğe katılmadılar. Bu yolları yapın. Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin" dedi.

Muhtar Durgut: "Hizmetlerden memnunuz"

Soğukçeşme Avdan Köyü muhtarı Vekil Kasap'ın gönderisine İl Özel İdaresi hizmetlerinden memnun olduklarını belirten bir yorum yaparak eleştiriyi boşa çıkardı. Köy Muhtarı Süleyman Durgut CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın eleştirisine, "Sayın Vekilim, Soğukçeşme muhtarı olarak İl Özel İdaresi her türlü isteğimizi yetine getiriyor. Avdan Aşağısoğukçeşme'ye indirildiği için Abdan olarak köy görünmüyor. Saygılar. Yine de Andanın yolunu kumladı" cevabını verdi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP'li Kasap'ın köy yolu eleştirisine muhtar yanıt verdi - Son Dakika

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