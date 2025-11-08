CHP'li Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP'li Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı

08.11.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan CHP'li meclis üyesi Onur Uluca, tutuklandı.

(EDİRNE) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, tutuklandı.

Onur Uluca, geçtiğimiz yıl "Göçmen kaçakçılığı" suçundan, İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarpıtırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Uluca, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Göçmen, Edirne, Keşan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara’daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla
Türk sporunun acı günü Efsane ismin hocası hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü! Efsane ismin hocası hayatını kaybetti

12:45
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
12:34
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe’den gidiyor
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
12:26
Yok artık Ederson Manchester City’de yaptığını Fenerbahçe’de de yaptı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı
12:21
Süleyman Soylu’yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
12:12
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
11:19
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 13:12:37. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.