(EDİRNE) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, tutuklandı.
Onur Uluca, geçtiğimiz yıl "Göçmen kaçakçılığı" suçundan, İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarpıtırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Uluca, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › CHP'li Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?