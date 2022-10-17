Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu - Son Dakika
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Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu

17.10.2022 20:14

Pendik Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısında fıkraları aratmayan bir olay yaşandı. CHP Meclis üyesi Yakup Yeter'in "Hizmetlerin büyük bölümü toprak altında yapıyoruz, okul salonunu yaptık" deyince Başkan Ahmet Cin ise, "Bu salon yıllardır var görünmeyen yöntemle mi yaptınız, yerin altını mı yaptılar" ifadelerini kullandı.

Pendik Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Meclis üyesi Yakup Yeter ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

"TOPRAK ALTINDADIR, SİZ BUNLARI GÖREMEZSİNİZ"

Meclis toplantısında konuşan CHP Meclis üyesi Yakup Yeter, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un altyapısının meselesini iyi okudu. Kaynarca Şevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi ve Tevfik İleri İmam Hatip okulların da kapalı spor salonları yapıldı. 8 hattan oluşan Kaynarca, Pendik, Tuzla metro yapım çalışmaları başlamıştır, devam ediyor ama sizce devam etmiyor. Neden devam etmiyor? Neden bitmiyor? Toprak altındadır, siz bunları göremezsiniz. İstanbul'da çok önemli hizmetler yapılıyor. Bu önemli hizmetlerin büyük bir bölümü, büyük bir bölümü şeyde kalmaktadır. Toprak altında kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNMEYEN BİR YÖNREMLE Mİ YAPTINIZ?"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Ben, Fevzi Çakmaklı'yım, arkadaşlar. Fevzi Çakmak, Kaynarca, Alt Kaynarca, benim gençliğim orada geçti. Yıllardan beri bu salon burada, yıllardan beri. Biz görmeden, ne zaman yaptınız? Yeniden, yıktınız. Görünmeyen bir yöntemle mi yaptınız, onu sonra yenilediniz? Onu bilmiyorum yani. Nasıl salon yok ya? Ben her gün oradayım. Dursun o mahallede. Hayır bak şunu söylüyorum. Yakup Bey ben Şevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi'nden bahsediyorum. Biz yaptık diyoruz. Öyle mi? Yerin altını mı yaptılar?" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kaynarca, Pendik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu - Son Dakika
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