CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'den Ak Partili Nevim Baş'a Tepki: Cumhuriyet'in Kazanımlarını Yok Saymaya Kimsenin Gücü Yetmez

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında "Bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir" diyen AK Partili üye Nevim Baş'a "Kadınların seçme ve seçilme hakkı birilerinin lütfu değil, Cumhuriyet devrimlerinin eseridir. Bu hak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen büyük bir eşitlik mücadelesinin sonucudur. Tarihi tersyüz etmeye, Cumhuriyet'in kazanımlarını yok saymaya kimsenin gücü yetmez" diye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı Özalper, şunları kaydetti:

"Kadınların seçme ve seçilme hakkı birilerinin lütfu değil, Cumhuriyet devrimlerinin eseridir. Bu hak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen büyük bir eşitlik mücadelesinin sonucudur. Tarihi tersyüz etmeye, Cumhuriyetin kazanımlarını yok saymaya kimsenin gücü yetmez. Bu ülkenin kadınları haklarını da, o hakları kendilerine kazandıran Cumhuriyet'i de çok iyi biliyor. Bizler Cumhuriyet'in kadınlara açtığı o eşitlik yolunu kapatmaya çalışanlara da, tarihi inkar edenlere de geçit vermeyeceğiz. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i, kadınların eşit ve özgür yarınları için sonuna kadar savunacağız!"