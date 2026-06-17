Seferihisar Belediyesi'ne Operasyon...Çağatay Güç: Halkın İradesini Savunmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'ne Operasyon...Çağatay Güç: Halkın İradesini Savunmaya Devam Edeceğiz

17.06.2026 12:03  Güncelleme: 12:53
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CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 6 kişinin gözaltına alınmasını eleştirerek, operasyonların iktidarın başarısızlıklarını örtmek ve gündemi CHP'ye çekmek amacıyla yapıldığını savundu. Hukukun üstünlüğü ve adil yargılama çağrısında bulundu.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili "Bilinçli olarak iktidarın başarısızlıklarını kapatmak, gündemi CHP'ye çekmek amaçlı yürütülen bu operasyonların altının boş olduğunu tüm kamuoyu ve halkımız görmektedir. Seferihisar Belediyemizdeki süreci yakından takip etmeyi sürdürecek; hukukun üstünlüğünü, demokratik değerleri ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Operasyonu yakından takip ettiklerini belirten Güç, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonların arttığını kaydederek, tüm süreçlerin hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda adil, tarafsız ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akp'nin ülkeyi baskı ve zorlamayla yürütme inadı devam ediyor. AKP iktidarının adaleti kendi aparatı gibi kullanıp, CHP'liyse manşet manşet gözaltı ve tutuklama kararlarıyla gündemi meşgul etme oyunları maalesef sürüyor."

Bugün de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma haberleri ile uyandık. Bugün gerçekleştirilen operasyonu ve Belediye Başkan Yardımcımız Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alınmasını yakından takip ediyoruz.

Son dönemde özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize yönelik art arda yürütülen soruşturma ve operasyonlar kamuoyunda artık bıkkınlık getirmiştir. Tutuksuz yargılanması gereken süreçler sadece algı amaçlı gözaltı ve tutuklamaya kadar götürülmektedir. Tüm soruşturmalar ve yargılamalar hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde, adil, tarafsız ve şeffaf şekilde yürütülmelidir. Hukuk devletinin gereği olarak herkes için masumiyet karinesinin esas alınması, soruşturmanın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilinçli olarak iktidarın başarısızlıklarını kapatmak, gündemi CHP'ye çekmek amaçlı yürütülen bu operasyonların altının boş olduğunu tüm kamuoyu ve halkımız görmektedir. Hukukun, siyasi tartışmaların ya da siyasi hesapların oyuncağı olmaması, adaletin ve hakkaniyetin aracı olması gerektiğine inanıyoruz. Yargının tüm kurum ve kişiler karşısında eşit mesafede durması, demokrasimizin ve hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır. Seferihisar Belediyemizdeki süreci yakından takip etmeyi sürdürecek; hukukun üstünlüğünü, demokratik değerleri ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi'ne Operasyon...Çağatay Güç: Halkın İradesini Savunmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika

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