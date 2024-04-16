CHP'li Serhat Türkel, Atakum Belediye Başkanlığı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

CHP'li Serhat Türkel, Atakum Belediye Başkanlığı'nı kutladı

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Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, seçim sonuçlarını kutlayarak Atakum halkına teşekkür etti ve hizmet sözü verdi.

16.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:39
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanı seçilen CHP'li Serhat Türkel, kent meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek seçim sonuçlarını kutladı. Burada konuşma yapan Türkel, "Atakum benim sevdam, Atakum benim çocukluğum, Atakum benim gençliğimdir. Atakum belediyesi sizin belediyeniz olacak. Ben her zaman sizlerin yanında kardeşiniz, abiniz, evladınız olmaya devam edeceğim, söz veriyorum" dedi.

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, seçim sonuçlarını vatandaşlarla birlikte Kent Meydanında düzenlenen etkinlikle kutladı. Türkel konuşmasında şunları söyledi:

"Kıymetli hemşehrilerim çok güzelsiniz, inşallah gelecek 5 yılı da bu güzelliği büyüterek devam ettireceğiz.31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir güven ve onurla Atakum Belediye Başkanı seçildim. Bana bu görevi, bu onurlu görevi layık gören kıymetli hemşehrilerime, sizlere minnettarım. 65 günlük seçim kampanyasında gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, açlık tokluk demeden, inandığım bu mücadelede beni yalnız bırakmayan, inandığım gibi benim inandığım gibi kendileri de inanan kıymetli hanımefendiler, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kıymetli gençler, kıymetli çocuklar, benim için çok kıymetli, çok onurlu, çok heyecanlı yolculuktu. 31 Mart sandıklar açıldığında, seçimi kazandığımızda inanın böyle bir zafer sevinci yaşayamadım çünkü bu güvene layık olmak öyle bir sorumluluk ki, önümüzdeki süreçte bu güvene layık olmak ve sonrasında başardım diyebileceğime, emin olmanızı arzuluyorum.

"ATAKUM BENİM SEVDAM, ATAKUM BENİM ÇOCUKLUĞUM"

Atakum benim sevdam, Atakum benim çocukluğum, Atakum benim gençliğimdir. Atakum benim sevdam, Atakum benim çocukluğum ve sizlerin de sevdalısı sizlerin de çocukluğu, sizlerin de gençliği, sizlerin de anıları. Sonrası kendiliğinden oluştu. Atakum belediyesi halkın belediyesi olacak, Atakum belediyesi sizin belediyeniz olacak. Ben her zaman sizlerin yanında kardeşiniz, abiniz, evladınız olmaya devam edeceğim, söz veriyorum. Gençler, ben artık kendimi genç görmüyorum 41 yaşındayım. Gençler, umutsuz olmayın, umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben umudumu hiç kaybetmedim diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden kaldığımız yerden yürüdüm. Gençler, sizde umudunuzu hiç kaybetmeyin. Serhat Türkel sizin abiniz projelerimizle katkı sağlamak istediğiniz memlekete ne varsa, burada halkın huzurunda söz veriyorum. Sizin projeleriniz hayata geçecek, ya da geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Kuruluşun ve kurtuluşun, kenti memleketimiz Samsun'da, belediye meclisi arkadaşlarımızla birlikte, mücadele arkadaşlarımızla birlikte ilmek ilmek dokuyacağız. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunacağız."

CHP\'li Serhat Türkel, Atakum Belediye Başkanlığı\'nı kutladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Serhat Türkel, Atakum Belediye Başkanlığı'nı kutladı - Son Dakika

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