CHP'li Taşkent'ten Eğitimde Siyasi Atamalara Tepki - Son Dakika
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Yerel

CHP'li Taşkent'ten Eğitimde Siyasi Atamalara Tepki

Taşkent, proje okullarındaki atamaların siyasi yakınlıkla yapıldığını ve eğitimde adaletsizlik yarattığını belirtti.

12.04.2025 15:28
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(SAKARYA) - CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, "Proje okullarında yönetici ve öğretmen atamalarının bir süredir siyasi yakınlık temelinde şekillendiği açıktır" ifadesini kullandı.

Taşkent, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, atama süreçlerinin, açıklanmış bir kriter listesi olmaksızın, tamamen bakanlığın takdirine dayalı biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Böyle bir sistemin sadece bireysel adaletsizlikleri değil, aynı zamanda kurumsal güvensizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Taşkent, şunları kaydetti:

"Nitelikli, deneyimli, görevine yıllarını vermiş öğretmenlerin proje okullarına erişiminin siyasi ve idari tercihlerle engellendiği bir ortamda, eğitimde adalet ve hakkaniyet duygusundan söz edilemez. Özellikle proje okullarında yönetici ve öğretmen atamalarının bir süredir siyasi yakınlık temelinde şekillendiği açıktır. Mülakat sistemleri denetime kapalıdır. Belirli sendikalar üzerinden yaratılan ayrıcalık alanları, eğitimi bir kadrolaşma sahasına çevirmiştir. 2025 atamalarında da bu gerçek ne yazık ki değişmemiştir. Bugün, yüzlerce nitelikli eğitimci 'takdir yetkisi' adı altında dışarıda bırakılmıştır. Bu durum yalnızca bireysel mağduriyetler doğurmakla kalmaz, aynı zamanda eğitimde kaliteyi de doğrudan zedeler."

"Eğitim emekçilerinin haklarını savunmak hepimizin sorumluluğu"

Taşkent, sendikalardan gelen bilgiler ve sahadan ulaştırılan ihbarların, Sakarya'nın da dahil olduğu bazı illerde listelere dışarıdan müdahale edildiğini ortaya koyduğunu bildirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı okul yöneticilerine yapılan baskılar, 'Yalnızca belirli sendika üyeleriyle çalışacağım' şeklindeki tehditler, görevden alma ve göreve iade kararlarının keyfi şekilde alınması, eğitim ortamında büyük bir endişe yaratmıştır. Proje okulu statüsü objektif ve denetlenebilir kurallarla belirlenmelidir. Bu okullara yapılacak öğretmen ve yönetici atamaları kıdem, hizmet puanı, mesleki başarı gibi kriterlere dayalı yürütülmelidir. Atama ve görev uzatma süreçlerinde tüm yetkinin bakan onayına bırakılması hem eşitsizliği hem de keyfiliği kurumsallaştırmaktadır."

Eğitimde fırsat eşitliğini savunduklarını, her çocuğun nitelikli ve tarafsız bir eğitim hakkı olduğunu belirten Taşkent, "Eğitim emekçilerinin haklarını savunmak hepimizin sorumluluğudur. Siyasi müdahalelerle şekillenen bir eğitim sistemi topluma değil, iktidara hizmet eder." ifadesini kullandı.

Taşkent, atama süreçlerine ilişkin tüm hukuki ve idari yolları takip edeceklerini belirterek, mağduriyet yaşayan öğretmenlerin kendilerine millieğ[email protected] mail adresinden ulaşabileceklerini bildirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Taşkent'ten Eğitimde Siyasi Atamalara Tepki - Son Dakika

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