CHP'li Torun'dan Başkan Atabay'ın çalışmalarına övgü - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Didim'de devam eden çalışmaları incelemek ve değerlendirmek üzere ilçeyi ziyaret etti. Seyit Torun'a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır eşlik etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener tarafından karşılanan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindekiler, Didim Belediyesi tarafından kentte yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Birçok turizm kentine örnek olan, 2. Koy'da yapımı devam eden 4 bin kişilik Amfi Tiyatro ile Didim Gençlik Merkezi'nde devam eden çalışmaları inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, faaliyetler hakkında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan bilgi aldı.

Didim'e yapılan başarılı çalışmalar için Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve ekibine teşekkür eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Didim'de, Didim Belediyesi tarafından çok güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor, Didim'de böylesine güzel hizmetler görmek bizleri mutlu ediyor. Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay'a kentte yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'un Didim'e gelerek yapmış olduğumuz çalışmalarımızı incelemesi bizi onurlandırdı. Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ile birlikte, Kültür ve Sanatın merkezi Didim'imize yapmış olduğumuz büyük yatırımlardan birisi olan 4 bin kişilik Amfi Tiyatro projemizin inşaatı ve gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz büyük projelerden birisi olan Didim Gençlik Merkezi'mizin inşaatını gezdik. Ayrıca kendilerini Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte, Didim'e yapacağımız Kültür Merkezimiz ve uyum içerisinde sürdürdüğümüz diğer çalışmalarımız hakkında bilgilendirdik. Ziyaretlerinden dolayı CHP Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Milletvekillerimiz Bülent Tezcan'a, Süleyman Bülbül'e ve CHP İl Başkanımız Ali Çankır'a teşekkür ederim" dedi. - AYDIN