CHP'li Üye Maden İlçesi'ndeki Sorunları Gündeme Getirdi

Haber: Sakine Serra TAYLAN

CHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören, Elazığ'ın Maden İlçesi'nde uzun yıllardır yaşanan sorunların çözülmediğini ve yetkililerce Maden İlçesi'nin yok sayıldığını vurguladı.

CHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören, Elazığ'ın Maden İlçesi'nde uzun yıllardır yaşanan sorunların çözülmediğini belirtti. Maden'de işletmesi olan Cengiz Holding ve Yıldızlar Holding'in Maden'e hiçbir katkısı olmadığını belirten Ören şöyle konuştu:

"Yıldızlar Holding bünyesinde çalışan 70 arkadaşımızın 7 aylık maaşlarını ödemeden elini kolunu sallayarak tüm makinalarını çekti. 2 tane belediye başkanı yıllardan beri Yıldızlar Holding'den 14 milyon lira alacağı var ve tahsil etmediler. Bu belediye başkanlarının bunlardan bir rant devşirdiğini düşünüyoruz. Eğer bir rant devşirmemişlerse bu para niye alınmadı. Sadece Yıldızlar Holding değil, Cengiz Holding, Maden topraklarında, dünyanın en zengin maden yataklarında yaptıkları çalışmalarda bir tane bile Maden'den personel almadılar. Bu süreçte Madenlilerin bu süreçte kendi topraklarından hiç faydalanamadıklarını görüyoruz.

"Bin 500 küsur toplu konuttan Maden'e bir tane bile verilmemişti"

Bin 500 küsur toplu konuttan Maden'e bir tane bile verilmemişti. Ancak sivil toplum kuruluşları, bizim müdahalemizden sonra ikinci kurada 50 tane verdiler. Ki bu 50 konutu sus payı olarak verdiler. Biz Madenli olarak 'Maden sahipsizdir' dediğimiz zaman birileri çıkıp 'Maden sahipsiz değildir' diye haykırmaya başladılar. Ama maalesef Maden sahipsizdir. ve Maden'e yapılan kontrollü bir bitirme programıdır. Maden'de PTT binası sağlam, yeri ve zemini sağlamdı. Ama 2-3 yıl önce yıkıldı. PTT binasını da yapmadılar. Maden'e yapılacak olan yol yama programlarının birçoğu yerine getirilmedi."

"40-45 yaşındaki arkadaşlarımız babanın aldığı 17 bin liralık maaşa, babanın eline bakıyorlar"

İlçede işsizliğin arttığını ve insanların geçinemeyecek hale geldiğini de ifade eden Ören şöyle devam etti:

"Eğer Maden'de Yıldızlar Holding, Cengiz Holding dünyanın en zengin bakır işletmelerini, madenlerini çıkarıyorsa buradaki insanları da istihdam edecek. Elbette Palu'dan, Ergani'den de çalışacaklar tabi. Ama vicdanlı ve merhametli olmak lazım. Maden'de işsizlik var. Evli barklı insanlar işsiz kaldı. Akşam evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. 40-45 yaşındaki arkadaşlarımız babanın aldığı 17 bin liralık maaşla babanın eline bakıyorlar. Çocuklarını okula gönderemiyorlar."