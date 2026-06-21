CHP'li Vekil Pazarda Halkın Şikayetlerini Dinledi - Son Dakika
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CHP'li Vekil Pazarda Halkın Şikayetlerini Dinledi

21.06.2026 11:13
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Uğur Bayraktutan, Ardanuç'ta pazar gezerek vatandaşların ekonomik sorunlarını dinledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ardanuç halk pazarında yurttaşların sıkıntılarını dinledi. Bayraktutan'a bir yurttaş, "Doğru dürüst alıp yiyemiyoruz, ne olacak bizim halimiz?" dedi.

Bayraktutan, Ardanuç halk pazarını gezerek, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bayraktutan'ın, "Pazara çıkıyorsun, ne kadarlık alışveriş yapıyorsun?" sorusunu yönelttiği bir yurttaş, "Doğru dürüst alıp yiyemiyoruz. Ne olacak bizim halimiz?" sözleriyle yanıt verdi.

Vatandaş, "Pazara çıkıyorum, 1 kilogram peynirin fiyatı 300 liraya. Nasıl alıp da yiyelim? Her şey çok" ifadeleriyle Bayraktutan'a dert yandı.

Ardanuç'ta peynir satan bir esnaf ise, "Bir pazara gidiyorsun, en ucuz şey 50 lira. Domates olmuş 120–125 lira. Peynir olmuş 250 lira. Bir kilo alsa bir aileye bir akşam ancak yeter. 2 kilo alsa 6 kişiye ancak yeter. Bu adam ne yapsın? 20 bin lirayla nasıl geçinsin?" diye konuştu.

CHP'li Bayraktutan yurttaşlara, "Bunları Meclis'te konuşacağım. Meclis çalışıyor şu anda, bunları televizyonda siz de izleyebilirsiniz. Kameraya alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Vekil Pazarda Halkın Şikayetlerini Dinledi - Son Dakika

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