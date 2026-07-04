CHP Muğla Milletvekilleri: "Seçilmişleri Ancak Millet Değiştirir" - Son Dakika
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CHP Muğla Milletvekilleri: "Seçilmişleri Ancak Millet Değiştirir"

04.07.2026 17:55  Güncelleme: 19:42
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CHP Muğla milletvekilleri Marmaris'te partililerle buluşarak 'mutlak butlan' kararını eleştirdi. Vekiller, kararın Türkiye demokrasisine yapılmış en büyük müdahale olduğunu belirterek, hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

(MUĞLA) - Marmaris'te partililerle buluşan CHP Muğla milletvekilleri, gündemdeki "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin ortak mesaj verdi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Mutlak butlan kararıyla artık bu ülkede kimsenin yaptığı seçimin, kimsenin iradesinin önemli olmadığı tablosu çok net olarak ortaya çıktı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisi için belki de yapılmış en büyük darbe, en büyük müdahaledir" dedi.

CHP Muğla milletvekilleri, Marmaris'te partililerle bir araya gelerek gündemdeki "mutlak butlan" tartışmaları ve CHP'ye yönelik yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan milletvekilleri, yaşanan sürecin yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'deki demokrasi, hukuk devleti ve seçme-seçilme hakkını ilgilendirdiğini belirterek, hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca vatandaşın öncelikli gündeminin ekonomik sorunlar ve geçim sıkıntısı olduğu vurgulanırken, parti örgütüne birlik ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Marmaris İlçe Örgütü ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirn CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, şunları söyledi:

"Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Konunun Cumhuriyet Halk Partisi olmadığını aslında toplumun büyük bir kesimi biliyor. Hele ki bizim gibi sosyal demokrasiye, Cumhuriyet değerlerine gönül vermiş insanlar bu olayı çok net algılayabiliyorlar. Ama toplumun her kesiminde de artık bir yerde çok büyük hataların olduğu iyice ortaya çıktı. Biz bu süreci cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından ve belediye başkanlarımızın cezaevine alınmasından beri yaşıyoruz. Partiye yönelik sürekli yeni usulsüzlükler yaşandı. Birinci parti olmamızın ardından genel merkezimizin hedef alınması ve en sonunda mutlak butlan kararıyla artık bu ülkede kimsenin yaptığı seçimin, kimsenin iradesinin önemli olmadığı tablosu çok net olarak ortaya çıktı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisi için belki de yapılmış en büyük darbe, en büyük müdahaledir."

"PLANLARI TUTMADI"

İktidarın bunu neden yaptığını biliyoruz. Aslında iktidar bunu kendi iktidarının devamı için yapıyor. Bölgedeki gelişmeleri de biliyorsunuz. Birçok gelişmeyle birlikte kendi iktidarının devamını sağlayacak ortamı hazırladığını düşünüyor. Fakat yanıldıkları en büyük nokta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin savaş meydanlarında kurulmuş olduğu gerçeğidir.Bütün planlar tutmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölelim dediler. Ama gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse tamamı seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, demokrasinin ve Kuvayı Milliye ruhunun yanında durdu. İşte bizi bundan sonraki yolda başarıya götürecek olan şey de budur."

Partililere birlik ve dayanışma çağrısı yapan Derici, CHP'nin mücadelesini sürdüreceğini ifade ederek,"O yüzden kazanacağız. Bu memleketi karanlığa boğmak isteyen AK Parti iktidarını göndermeye kararlıyız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN UMUT PARTİSİ OLDUK"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, gündeme gelen "mutlak butlan" tartışmasının yalnızca CHP'yi ilgilendiren bir konu olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Gündeme mutlak butlan diye bir şey çıkarttılar. Aslında hukukçuların bildiği, teorik olarak okuduğu ama bir siyasi partiye bir asliye hukuk mahkemesi tarafından verilemeyecek olan bir karar ülkenin gündemine girdi. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki bizim her bir seçilmiş ilçe başkanımız, il başkanımız, Genel Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bu görevlere üyelerimizin iradeleriyle gelirler, mazbatalarını alırlar ve o mazbatalarıyla görev yapmaya başlarlar."

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'nin toplumun umut olarak gördüğü parti haline geldiğini belirterek, "üzlerinizdeki kaygıyı da kararlılığı da görebiliyorum. 'Ne olacak, bundan sonra ne yapacağız, bize düşen görev nedir?' sorularını hissediyorum. Bu soruların cevabını verebilmek için önce yaşanan süreci doğru analiz etmemiz gerekiyor.Sizlerin gayretiyle Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'nin umut partisi oldu. Türkiye'de iktidar olmanın yolu umut olmaktan geçer. Seçim sonuçları da toplumun umudunun Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu açıkça ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Muğla Milletvekilleri: 'Seçilmişleri Ancak Millet Değiştirir' - Son Dakika

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