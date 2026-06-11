CHP'li Zorlu: "Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aşırı Borçlanıyor, Buna 'Dur' Denilmeli" - Son Dakika
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CHP'li Zorlu: "Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aşırı Borçlanıyor, Buna 'Dur' Denilmeli"

11.06.2026 11:56  Güncelleme: 12:55
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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, belediyenin sürekli borçlanma yoluna gittiğini belirterek, 500 milyon TL'lik yeni kredi talebine tepki gösterdi ve 'Buna bir dur dememiz lazım' dedi.

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli borçlanma yoluna gittiğine dikkati çekerek, "Birçok projeyi bakanlık kredi ve desteğiyle yapıyorsunuz. Bu borçlanmayı anlamlandıramıyorum. Buna bir 'dur' dememiz lazım" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayının toplantılarının son oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı toplantıda CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, gündemdeki maddelerle ilgili söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin piyasa ve cari ödemelerinde kullanılmak üzere 500 milyon TL kredi kullanılması talebiyle ilgili konuşan Zorlu, belediyenin aşırı borçlanma yetkisi aldığına dikkati çekerek buna bir "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.

Birçok projenin bakanlık kredi ve desteğiyle yapılmasına rağmen bu borçlanmaya anlam veremediğini kaydeden Zorlu, şunları kaydetti:

"Krediye ihtiyacınız olduğu doğrudur bizim de ihtiyacımız oluyor fakat biz çok küçük rakamlar talep ediyoruz. Mesela son olarak 100 milyon TL gibi bir kredi talebimiz oldu ama 2-3 aydır bu talebimize cevap verilmiyor. Daha 3 ay önce 2 milyar 950 milyon liraya arsa sattınız, bunun parasının alınmış olması gerekiyor. Ayrıca 2 ay önce 400 milyon lira gibi bir kredi talebiniz olmuştu, ona da yetki verdik. Bu şekilde krediler alınıyor, kullanılmıyor. Yıl geçiyor, kredi kalıyor. Burada sürekli kredi konusu gündeme geliyor. Şimdi bir 500 milyon lira daha istiyorsunuz. Biz de yetki vereceğiz ama döviz bazında alınmış kredilerimiz var, geçen yıl Meclis tatile girecek diye Temmuz ayında almış olduğunuz krediler var. Şimdi Meclis tatili öncesi zannediyorum Ağustos ayına bir hazırlık yapıyorsunuz. İnşallah önümüzdeki ay başka bir kredi talebi gündeme gelmez. Ama sanki maaşları bu şekilde ödemek üzere bu yolu kullanıyorsunuz gibi bir görüntü var. Biraz savruk mu gidiyoruz, çok mu açılıyoruz? Buna bir 'dur' dememiz lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Zorlu: 'Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aşırı Borçlanıyor, Buna 'Dur' Denilmeli' - Son Dakika

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