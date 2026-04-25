CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanına çıktı - Son Dakika
CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanına çıktı

CHP\'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanına çıktı
25.04.2026 15:21  Güncelleme: 15:24
Gaziantep'te 23 Nisan kutlamalarında CHP'lilerin sırt döndüğü çocuk mehteran takımı, er meydanına çıkan pehlivanların yağlı güreşler müsabakasında gösteri yaptı.

Gaziantep'te 23 Nisan kutlamalarında CHP'lilerin sırt döndüğü çocuk mehteran takımı, er meydanına çıkan pehlivanların yağlı güreşler müsabakasında gösteri yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Açar ve il yönetiminin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gaziantep'te gerçekleştirilen kutlama programlarında küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösterisinde çocuklara arkalarını dönerek protesto etmesine gösterilen tepkiler devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun düzenlediği 4'üncü Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakası çocuk mehteran takımının gösterisiyle başladı.

2 gün önce CHP'lilerin arkasını döndüğü çocuk mehteran takımının programda yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile protokol üyeleri, gösteri yapan çocuklara büyük destek verdi.

Çocukların gösterisi esnasında platforma çıkan protokol üyeleri Mehtaran Marşı'nı çocuklarla birlikte söyledi. Çocukların ailelerinin de katıldığı gösteride çocuklar, kendilerine verilen destekten dolayı çok oldukları gözlemlendi.

"Çocuklarımıza, mehteran takımımıza asla sırtımızı dönmüyoruz"

Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "23 Nisan'da bu gücel çocuklarımızın yapmış olduğu gösteride yaşanan olaylar bizi gerçekten çok üzdü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bir bayramda çocuklara dönük bu hareket gerçekten hiç yakışmadı. Kültürümüze, tarihimize ne kadar yabancı olduklarını gösterdiler. Halbuki biz tarihimize de, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir yaşam için ve daha güzel bir eğitim alması için onlara her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımıza, mehteran takımımıza asla sırtımızı dönmüyoruz, bilakis onları kucaklıyoruz. Bu er meydanında çocuklarımızın gelip bu gösterilerini yapması, mehteri çalması bizi ayrıca gururlandırdı, onurlandırdı. Biz her zaman çocuklarımızın yanındayız, her zaman onların yanında olacağız ve asla çocuklarımıza da sırtımızı dönmeyeceğiz, onları kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımıza sahip çıkacağız"

Tahmazoğlu, "Her şey ortada, hatta kendi beyanları da var. 'Biz bilerek sırtımızı döndük, protesto ettik' diyorlar. Mehteran Marşı, bizim ecdadımıza aittir. Günümüzde geçerli olan milli kültürümüz. Dolayısıyla tarihimize de Cumhuriyetimize de sahip çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika Yerel CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanına çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'lilerin sırt döndüğü çocuklar er meydanına çıktı - Son Dakika
