CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba\'ya destek

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın seçim çalışmaları sırasında bir yurttaş, "Yıllardır AK Parti'ye oy veriyorum, 10 bin lira maaşla geçinemiyorum. Sahip çıkacaklar emekliye. Geldiniz, biz size vereceğiz, Veli Ağbaba'ya vereceğiz. Oyumuz Veli Ağbaba'ya" diyerek desteğini açıkladı.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları kapsamında halkı ziyaret etti. Ağbaba'nın konuşma yapacağı sırada kürsü önüne gelen bir yurttaş, "Birincisi, yıllardır AK Parti'ye oy veriyorum. 10 bin lirayla biz geçinemiyoruz. Sahip çıkacaklar emekliye iki. Üçüncüsü geldiniz, biz size vereceğiz. Veli Ağbaba'ya vereceğiz. Oyumuz Veli Ağbaba'ya. Allah'ın izniyle Veli Ağbaba gelecek" dedi.
Kürsü önüne gelen bir kadın da, "Bunu sana söyleyeyim, herkes duysun. Ben AK Particiyim. Bıraktım senin yoluna geldim. Sonuna kadar arkandayım" diyerek
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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