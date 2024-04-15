CHP Malatya İl Başkanı Belediyelerin Borç Durumunu Açıklamalarını İstiyor

Yerel

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Tüm belediye başkanlarına bir çağrımız var; belediyelerin borç durumunu ve nasıl devraldıklarını halka açıklamalarını bekliyoruz. Ayrıca, şahsi mal varlıklarını açıklamalarını da talep ediyoruz. Bizim belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar" dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, belediye komisyonlarının denetlenmesi ve çalışmalarına katkı sağlamak adına İl Başkanlığı bünyesinde gölge komisyonlar kuracaklarını açıkladı. Şeffaf ve katılımcı belediyeciliğin önemine vurgu yapan Yıldız, şunları söyledi:

"Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını önemsiyoruz. Dolayısıyla tüm belediye başkanlarına bir çağrımız var; belediyelerin borç durumunu ve nasıl devraldıklarını halka açıklamalarını bekliyoruz. Ayrıca, şahsi mal varlıklarını açıklamalarını da talep ediyoruz. Bizim belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar. Mali bir denetimden sonra Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediye başkanlarının da belediyenin durumunu aktaran açıklamaları yapacaklardır. Bu kapsamda belediyelerde kaç kişinin çalıştığını, ne kadar borcunun olduğunu, ne kadar gelirinin olduğunu belirten bir bilgilendirme yapacaklarını düşünüyoruz. Tüm belediye başkanlarının da bunu yapmalarını bekliyoruz. Örneğin Büyükşehir Meclisimizde bulunan imar komisyonunun bir benzeri gölge komisyonu il başkanlığımızda oluşturuyoruz. Çevre, eğitim komisyonu gibi büyükşehir belediyesinde bulunan komisyonları il başkanlığı olarak kuracağız. Teknik anlamda yeterli olan tüm Malatyalıları da bu komisyonda yer almaya davet ediyoruz. Bütün belediyelerimizde bu komisyonlar aracılığıyla elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil, Malatya'nın üzüm yemesidir. Komisyonlar kapsamında hem Malatya'ya yeni projeler önermeye devam edeceğiz hem belediyelerin yaptığı çalışmaları denetleyeceğiz hem de Meclislerdeki gruplarımıza ve kendi belediye başkanlarımıza katkı sunmaya çalışacağız."