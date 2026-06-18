CHP'li Melekli Belde Belediyesi: "Özgür Özel'in Yanındayız" - Son Dakika
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CHP'li Melekli Belde Belediyesi: "Özgür Özel'in Yanındayız"

18.06.2026 17:42  Güncelleme: 18:22
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Iğdır'da CHP Melekli Belde Başkanlığı ve yönetimi, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'tedbirli mutlak butlan' kararı sonrası toplanarak seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'i desteklediklerini açıkladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Merkeze bağlı CHP Melekli Belde Başkanlığı ve yönetimi, "Cumhuriyet Halk Partisi Melekli Belde Yönetimi olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP'li Melekli Belde Belediyesi Başkanı Suca Ağrıdağ başkanlığında toplanan belde yönetimi, partilerinin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen "tedbirli mutlak butlan" kararına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Melekli Belde Yönetimi olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i destekliyoruz" denildi.

Toplantıya katılan CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada'nın da aynı tutum içerisinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Melekli, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Melekli Belde Belediyesi: 'Özgür Özel'in Yanındayız' - Son Dakika

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