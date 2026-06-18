CHP'li Melekli Belde Belediyesi: "Özgür Özel'in Yanındayız"

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Merkeze bağlı CHP Melekli Belde Başkanlığı ve yönetimi, "Cumhuriyet Halk Partisi Melekli Belde Yönetimi olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP'li Melekli Belde Belediyesi Başkanı Suca Ağrıdağ başkanlığında toplanan belde yönetimi, partilerinin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen "tedbirli mutlak butlan" kararına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Melekli Belde Yönetimi olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i destekliyoruz" denildi.

Toplantıya katılan CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada'nın da aynı tutum içerisinde olduğu ifade edildi.