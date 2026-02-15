CHP Milas İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
Yerel

CHP Milas İlçe Başkanı İstifa Etti

15.02.2026 13:48
CHP Muğla İl Başkanlığı, Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in istifasını duyurdu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanlığı, Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, partinin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşunun, şahsi görüşlerin üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında; Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Kılbey ise şunları söyledi:

"CHP'den istifa etmedim sadece görevimde istifa ettim. Ne partimi ne de genel başkanımı zor duruma sokacak bir şey yaparım. Ben 50 yıldır CHP'liyim ve bu ilelebet böyle olacak. Özgür Özel'in mücadelesine her zaman ortak olacağım. Ne bana ne de partime iftira atılmasını kabul ederim. Daha fazla bu konunun gündeme gelmemesi nedeniyle sadece görevimden istifa ettim, ben gönülden CHP'liyim. Bugün de Genel Başkanımız başı dik Milas'ta mitingde olacak. Bu benim yaptığım bir fedakarlık. Partim için her türlü fedakarlığı yapamaya da hazırım."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberlar, Muğla, Milas, Yerel

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
