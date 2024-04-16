CHP Milletvekili Suiçmez, Trabzon Nüfus ve Vatandaşlık Çağrı Merkezi\'nin Kapatılmasına Karşı Çağrıda Bulundu

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İçişleri Bakanlığı tarafından Trabzon'da kurulan ve şehrin istihdamına önemli katkılarda bulunan Nüfus ve Vatandaşlık Çağrı Merkezi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu. Suiçmez, çağrı merkezinin kapatılması durumunda 350 kişinin işsiz kalacağını ve bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açacağını söyledi.

CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Trabzon'da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık Çağrı Merkezi'nin kapatılması durumunda 350 kişinin işsiz kalacağını belirtti. Suiçmez, Trabzon'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trabzon Nüfus ve Vatandaşlık Çağrı Merkezi'nin kapatılacağı haberi iki gündür kamuoyunda yer almaktadır. Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; bu doğru mudur? Trabzon Çağrı Merkezi kapatılacaksa bunun sebebi nedir? Eğer çağrı merkezi kapatılacaksa işsiz kalacak olan yaklaşık 350 kişi için herhangi bir çözüm ürettiniz mi eğer bir çözüm üretmediyseniz mağduriyeti nasıl ortadan kaldıracaksınız buradan bir kez daha İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; Trabzon çağrı Merkezi'ne kapatmayın insanları mağdur etmeyin."