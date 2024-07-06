CHP Milletvekili Tahtasız, Çorum İl Özel İdaresi'nin Mülakat Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tahtasız, Çorum İl Özel İdaresi'nin Mülakat Kararına Tepki Gösterdi

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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum İl Özel İdaresi'nin bin 837 kişinin başvurduğu 57 personel alımı için mülakat yapılması kararına tepki gösterdi. Tahtasız, mülakatın torpil olduğunu ve liyakatin katili olduğunu belirterek, personel alımının noter huzurunda kura ile yapılmasını istedi.

06.07.2024 15:34
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HABER: ERKAN KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum İl Özel İdaresi'nin bin 837 kişinin başvurduğu 57 personel alımı için mülakat yapılması kararına tepki gösterdi. Tahtasız, "Siz ne kadar biz mülakatta ayırım yapmadık deseniz de maalesef mülakat kesinlikle torpildir ve biz torpile karşıyız" dedi. Tahtasız, personel alımının noter huzurunda kurayla yapılmasını istedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum İl Özel İdaresi'nin açtığı 57 kadroya başvuran bin 837 kişinin mülakatla belirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Tahtasız, şunları söyledi:

"Çorum halkının hakkını savunmak için Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 ayrı meslek dalında 57 tane personel arkadaşımız alınacak. Bu alıma bin 837 vatandaşımız başvurdu. Bana da gelen yoğun tepkiler ve yoğun istekler üzerine ben bugün bu açıklamayı yapmak zorundayım. Çünkü Cumhurbaşkanı da seçimlerden önce ne söz verdi, ben mülakatı kaldıracağım dedi ve biz mülakatın defalarca haksızlık olduğunu ve mülakatın, liyakatin katili olduğunu defalarca söyledik. Yani siz burada pazartesi-salı mülakatla 57 kişiyi alırsanız burada mülakat demek katil demektir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim sayın Valimize de sayın İl Özel İdaresi Müdürü Recep Çıplak beye aynen söylediğimiz de şudur; buradan tekrarlayalım. Siz yaptığınız mülakat sonucunda ehliyetli liyakatli ve meslek grubunda çalışacak vatandaşlarımızdan bin 837 vatandaştan bunun size göre 600'ü ya da 700'ü rakamı ben bilemem siz 70 puan ve üzeri verdiğiniz çocukları gelin valilik huzurunda noter huzurunda çekiliş yapalım ama torpilli vatandaşların çocuklarını almak yerine gerçekten bu işi liyakatle yapacak, bu mesleği hakkıyla yapacak çocuklarımızın işe alınmasını sağlayalım. Siz ne kadar biz mülakatta ayırım yapmadık deseniz de maalesef mülakat kesinlikle torpildir ve biz torpile karşıyız.

"Diyanet İşleri Başkanı'nın yolundan gitmeyin"

Zamanın birinde Diyanet Başkanı ne dedi 21 Şubat 2024'te torpille işe girmek vebaldir. Hoş değildir ama kazandığı helaldir diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın yolundan gitmeyin. Bence torpille işe girmek, vebaldir. Sayın Valimizi, buradaki İl Özel İdaresi çalışanları vebal altında kalmasınlar. Kendilerine dayatılan o listeyi değil, halkın gerçek emekçilerini bu işi hak edenlerin kura ile noter huzurunda kura ile. Tabii ki buradaki arkadaşlarımızın hepsinin yeterlilik derecesi iyi değildir ama siz madem öyle mülakat yapıyorsunuz o mülakat sonucunda belirlediğiniz bu işi yapabilecek çocuklar arasından lütfen kura ile yapın Çorum halkının ve çocuklarının hakkını yemeyin. Bakın arkadaşlar devlet, bu devlet C sınıfı E sınıfı ehliyeti bu çocuklara vermiyor mu? Bu greyderi kullanması için ehliyeti devlet vermiyor mu? Devlet kendi verdiği ehliyete kendi verdiği sertifikaya kendi verdiği meslek yeterlilik belgesine güvenmiyor mu? Yani bir çocuk C sınıfı ehliyet aldıysa bunu demek ki kullanıyor ki aldı. Bugün bu çocuk greyder ehliyeti aldıysa işte vinç operatörü ehliyeti aldıysa, aşçılık ustalık belgesi aldıysa bu kim verdi? Ben vermedim ki. Bunu devlet verdi. Devlet kendi verdiği belgeye inanmıyorsa yapacak bir şey yok. Biz diyoruz ki kardeşim liyakatli insanlar işe girsin mülakat, liyakatin katilidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Tahtasız, Çorum İl Özel İdaresi'nin Mülakat Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Tahtasız, Çorum İl Özel İdaresi'nin Mülakat Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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