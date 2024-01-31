CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Bodrumlularla Buluştu

CHP Parti Meclisi tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Ahmet Aras, Ankara'dan dönüşünde Bodrumlularla buluştu.
CHP İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen buluşmaya, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Remzi Kazmaz, Muğla ilçe belediye başkanları, başkan adayları, parti temsilci ile üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri, alkışlar eşliğinde alana girdi.
Bugünün kendileri için çok özel olduğunu belirten CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, "CHP'nin altı okunu Muğla'da sonsuza dek dalgalandırmak için 31 Mart bizim için çok önemli. Ahmet Aras'la sizlerin karşısında olmak çok güzel, çok anlamlı. Bütün belediye başkanlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum" dedi.
CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, büyük bir azim ve kararlılıkla, ortak bir anlayışla yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bodrum'a bu haklı gururu yaşattığı için Başkan Aras'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz ise "Yerel seçimlerde birinci parti olursak yolumuz genel seçime gider" diyerek, bütün adayların arkasında yürüyeceklerini belirtti.
"ALDIĞIMIZ BAYRAĞI ÇOK DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMA KARARLILIĞINDAYIZ"
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 2019 yılında bu yolculuğa çıktıktan sonra beş yılda çok çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"Bu beş yıllık serüvenin sonunda yine sizlerle beraberim ama başka bir pozisyonla. Bu topraklara hizmet eden, taş üstüne taş koyan kim varsa şükranlarımı sunuyorum. Bizden önce bu görevi yapan ve bayrağı bize teslim eden değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e de buradan saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanımızdan aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşıma kararlılığındayız. Muğla'nın ihtiyacı olan her köşesine hizmeti eşit adaletli, insanca götürmek niyetindeyim. Hiçbir kimseyi ayırmadan, herkese hizmet edeceğime sizlerin huzurunda söz veriyorum. Muğla'nın çocuğu olarak Muğla'ya kanımın son damlasına kadar hizmet etmeye hazırım, kararlıyım. Yeter ki sizler bize destek verin. Bu yolda bana bu fırsatı veren Cumhuriyet Halk Partisine çok teşekkür ediyorum."
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, "Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane." dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Son Dakika › Yerel › CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Bodrumlularla Buluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?