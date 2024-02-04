CHP Muğla Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları basın ile buluştu
MUĞLA - Muğla'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ve 13 ilçe belediye başkan adayı, basın mensupları ile bir araya geldi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Muğla'da kıyı kesimler ile iç kesimleri birbirine entegre edeceklerini belirtti. Aras, "2 aylık bir süre kaldı seçimlere. Bu süreçte nasıl bir seçim stratejisi izleyeceğiz sizlere bunların bilgilerini vereceğiz. Bizler belediye başkanı olmak içi değil, belediye başkanı olduktan sonra çalışmak için bu görevlere talip oluyoruz. Bizim iddiamız bütün ilçeler ile Büyükşehir'i entegre edeceğiz. Muğla'ya bir kent kimliği kazandıracağız. Artık Muğla ilçeleri ile beraber bir kent kimliğine bürünecek. Entegrasyonu hızlandıracağız. Bizim iddiamız bu. Şimdiye kadar yapılanlar çok önemli idi. Bunlar temel oluşturacak. Bundan sonra biz üstüne koyarak gideceğiz. Eğitime çok büyük önem vereceğiz. Çünkü şu anda en büyük problem eğitimde. Şu anda orta ve dar gelirli bir ailenin eğitime ayırdığı kişi başı para 0,40 kuruşa kadar düşmüş. Bu üst gelir grubunda 72 lira. Bu bir fırsat eşitsizliğidir. O yüzden eğitime önem vereceğiz. Eğitime önem vermek ne demek, kreşler, etüt merkezleri, dershaneler. Emeklilerimize yine yardımlarımız olacak. Onların yaşamlarını kolaylaştıracağız. Çünkü emekliler şu anda Türkiye'de en ezilen ve en zor geçinen kesim. Biz emeklilere yerel yönetim olarak sonuna kadar destek vereceğiz. Tabii ki işin tarım ve turizm boyutları da var. Tarımda zaten Büyükşehir Belediyemiz ciddi çalışmalar yaptı. Turizm Muğla'nın olmazsa olmazıdır. Turizm açısından Bodrum'dan, Marmaris'ten, Fethiye'den, Dalaman'dan, Köyceğiz'den, Milas'tan, Datça'dan bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani Muğla'nın turizm gelirleri kıyılarda toplanmış durumda. Biz o gelirlerle elde edilen katma değerin iç kesimlere sirayet emesini sağlayacağız" dedi.
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