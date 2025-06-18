CHP Muğla İl Başkanı: Merkezi İdare Yerel Demokrasiye Müdahale Ediyor - Son Dakika
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CHP Muğla İl Başkanı: Merkezi İdare Yerel Demokrasiye Müdahale Ediyor

18.06.2025 13:09  Güncelleme: 14:23
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CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Valiliği'nin çimento fabrikasına yönelik imar planının iptalinin yargıya taşınmasını eleştirerek, merkezi idarenin yerel demokrasiyi baskı altına alma eğiliminde olduğunu belirtti. Balcı, yapılan karalama kampanyalarına da dikkat çekti.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Valiliği'nin Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çimento fabrikasına yönelik imar planını iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davaya ilişkin "İptal davası, idari teamülleri ve yerinden yönetim ilkesini açıkça hiçe saymakta; merkezi idarenin, yerel demokrasiyi baskı altına alma eğilimini bir kez daha ortaya koymaktadır" açıklamasını yaptı.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çimento fabrikası projesine ilişkin imar planlarının iptal kararına karşı idare mahkemesine dava açmıştı.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Balcı, "Bu karar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, belediyelerin şehircilik ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda plan yapma ve değiştirme yetkisi kapsamında alınmıştır. Dolayısıyla söz konusu karar, hem hukuki hem de anayasal açıdan meşru, yerel iradenin doğrudan tezahürüdür. Ne var ki, Muğla Valiliği tarafından açılan iptal davası, idari teamülleri ve yerinden yönetim ilkesini açıkça hiçe saymakta; merkezi idarenin, yerel demokrasiyi baskı altına alma eğilimini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

"Kararın ardından belediyemizi ve doğayı savunan yurttaşlarımızı hedef alan organize bir karalama kampanyası başlatılmıştır"

Balcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmaları, Anayasa'nın 127. maddesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile güvence altına alınmıştır. Seçilmiş belediye meclisinin, kendi yetki alanı içinde, kamu yararına aldığı bir kararın idari bir karar ile yargıya taşınması siyasi bir müdahaledir. Bu tutum, halkın iradesini yok sayan otoriter bir refleksin ürünüdür. Öte yandan kararın hemen ardından, belediyemizi ve doğayı savunan yurttaşlarımızı hedef alan organize bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışılmakta; 'protestolar ücretliydi' veya 'imar rantı yaratıldı' gibi mesnetsiz söylemler dolaşıma sokulmaktadır. Bu dezenformasyon çabaları, açıkça anayasal haklarını kullanan yurttaşlarımızı baskı altına alma, ifade özgürlüğünü ve demokratik muhalefeti sindirme niyetinin bir parçasıdır. Halkın demokratik tepkisini itibarsızlaştırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti ilkesine ve anayasal düzene aykırıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Örgütü olarak bu antidemokratik müdahaleyi reddediyoruz. Yerel yönetimlerin karar alma özgürlüğünü, halkın iradesini ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Muğla halkı; doğasına, suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaktadır. Biz de halkımızın yanındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Muğla İl Başkanı: Merkezi İdare Yerel Demokrasiye Müdahale Ediyor - Son Dakika

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