CHP'nin Kurultayı Ordu'da Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Kurultayı Ordu'da Protesto Edildi

23.05.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline yönelik protesto, Ordu'da Eğitim Sen öncülüğünde gerçekleştirildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararı Ordu'da protesto edildi. Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, "Hiç kimse milyonlarca insanın iradesini yok sayamaz. Hiç kimse hukuku siyasi hesapların aracı haline getiremez" dedi.

Ordu Demokrasi Platformu, Ceren Özdemir Meydanı'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesini protesto etti. Grup, "Demokrasi ve halkın iradesine sahip çıkıyoruz" pankartıyla "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları eşliğinde CHP İl Binası'na yürüdü.

Parti binası önünde açıklama yapan CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Uzun yılların verdiği pervasızlıkla ülkede ne adalet bıraktılar ne hukuk bıraktılar. Bugün, daha doğrusu perşembe günü açıklanan mutlak butlan kararıyla milletin iradesine, milletin teveccühüne bir kez daha gölge düşürüldü. Biz biliyoruz ki ayrışmadığımız sürece, birlikte oldukça bu iktidarı göndereceğiz. Artık ülkeyi yönetemiyorlar. Emeklinin sorununu çözemiyorlar. Eğitimde sorunlar gün geçtikçe büyüyor. Sağlık sektörü çökmüş durumda. Asgari ücretliler perişan, öğrencilerimiz okullarda musluklardan su içiyor. Bunları başaramadıkça, sorunları çözemedikçe milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar ama şunu bilmiyorlar ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet de günü geldiğinde sandıkta bunun hesabını soracaktır."

Ordu Demokrasi Platformu adına Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz açıklama yaptı. İktidarın toplumsal meşruiyetini kaybettiğini, muhalefeti ve demokratik hakları baskıyla susturmaya çalıştığını belirten Kaymaz, şunları söyledi:

"AKP iktidarının toplumsal desteği giderek erimiş, baskı ve sefalet düzeni toplum nezdinde meşruiyetini büyük ölçüde kaybetmiştir. İktidar toplumsal sorunlara çözüm üretmek yerine baskıyı büyütmeyi tercih etmektedir. Siyasette yenemediklerini kimi zaman kendi saflarına çekmeye çalışan, kimi zaman cezaevine gönderen, kimi zaman kayyumlarla etkisiz hale getirmeye çalışan bu anlayış; şimdi de topyekün olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef almaktadır. Halkın oyuyla ortaya çıkan siyasal iradeyi tartışmalı hale getirerek topluma şu mesajı vermek istiyorlar, 'Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın son sözü biz söyleriz.' Kabul etmediğimiz tam da budur çünkü demokrasi sadece sandığa gitmek değildir. Demokrasi, halkın verdiği kararın tanınmasıdır. Demokrasi, hukukun iktidarın ihtiyaçlarına göre eğilip bükülmesi değildir. Demokrasi, farklı düşüncelerin özgürce yaşayabilmesidir. Geldiğimiz noktada askeri darbe dönemlerinde sokaklarda yürütülen tankların yerini çevik kuvvet barikatları, sıkıyönetim mahkemelerinin yerini ise bağımlı ve siyasal kararlarla hareket eden mahkemeler almıştır. Bu ülkede kurumların tarafsızlığına duyulan güven giderek kaybolmaktadır. Hiç kimse milyonlarca insanın iradesini yok sayamaz. Hiç kimse hukuku siyasi hesapların aracı haline getiremez."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'nin Kurultayı Ordu'da Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:18:52. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Kurultayı Ordu'da Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.