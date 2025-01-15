CHP Osmaniye'den İçme Suyuna Yüzde 600 Zam Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

CHP Osmaniye'den İçme Suyuna Yüzde 600 Zam Açıklaması

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CHP Osmaniye İl Örgütü, Osmaniye Belediyesinin içme suyu tarifelerine yaptığı yüzde 600 oranındaki zam ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Parti, zamların kabul edilemez olduğunu belirterek, halkın derin yoksulluk yaşadığı bu dönemde yerel yönetimlerin halkın yükünü hafifletmesi gerektiğini vurguladı.

15.01.2025 17:24  Güncelleme: 17:30
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(OSMANİYE)- CHP Osmaniye İl Örgütü, Osmaniye Belediyesinin içme sularına yüzde 600 oranında zam yapmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Halkımızın derin yoksulluk yaşadığı bu günlerde yerel yönetimler, halkımızın yükünü hafifletecek kararlar almalıdır. Tam aksine Halkımızın yükünü daha da artıran bu fahiş zammı Osmaniyeli hemşerilerimizin vicdanına havale ediyoruz. Bu kapsamda içme suyuna yapılan fahiş zammı reddediyoruz" denildi.

CHP Osmaniye İl Örgütü, Osmaniye Belediyesi'nin içme sularına yüzde 600 oranında zam yapmasına tepki gösterdi. CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, şunları söyledi:

"İçme suyuna yapılan vergiler dahil yüzde 600-700 hatta kullanım oranına göre yüzde bini bulan zam teklifine partimizin meclis grubu şerh koyup karşı çıkmıştır. Meclis üyelerimizin şerh kararına rağmen teklif  kabul edilip, ocak ayından itibaren uygulamaya konulmuştur. 31 Mart seçimlerinden sonra biz kamuoyuna bir söz vermiştik. Halkımızın faydasına olacak konulara destek olup, aleyhine olacak işlere şiddetle karşı çıkacağımızı belirtmiştik. Bu kapsamda içme suyuna yapılan fahiş zammı reddediyoruz.

Halkımızın derin yoksulluk yaşadığı bu günlerde yerel yönetimler, halkımızın yükünü hafifletecek kararlar almalıdır. Tam aksine Halkımızın yükünü daha da artıran bu fahiş zammı Osmaniyeli hemşerilerimizin vicdanına havale ediyoruz. 'Biz zam yapmadık, güncelleme yaptık, hala bu bölgenin en ucuz suyunu kullanıyoruz' gibi açıklamalar Osmaniyelilerin aklıyla dalga geçmektedir. Şunun cevabını verin Osmaniyeli hemşerilerimizin su faturası bir önceki aya göre 6- 7 kat hatta kullanım oranına göre 10 kat fazla geldi mi gelmedi mi? Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubumuz halkımızın kendilerine verdiği muhalefet görevini layıkıyla yapmaktadır ve aslanlar gibi halkımızın yanındadır."

Mutlu Yavuzer, halk ekmek önerisinde bulunduklarını, ancak bir grup fırıncı rahatsız olur korkusu ile öneri Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildiğini de söyledi.

CHP Osmaniye\'den İçme Suyuna Yüzde 600 Zam Açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Osmaniye'den İçme Suyuna Yüzde 600 Zam Açıklaması - Son Dakika

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