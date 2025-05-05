CHP Osmaniye'den Özgür Özel'e Destek: 'Korkmaz, Sinmez, Geri Çekilemez!' - Son Dakika
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CHP Osmaniye'den Özgür Özel'e Destek: 'Korkmaz, Sinmez, Geri Çekilemez!'

CHP Osmaniye İl Teşkilatı, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. İl Başkanı Yavuzer, saldırının milletin iradesine yapıldığını belirtti ve halkı dayanışmaya davet etti.

05.05.2025 17:34  Güncelleme: 17:35
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Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırı, CHP Osmaniye İl Örgütü tarafından protesto edildi.

Parti il binası önünde yapılan açıklamaya, çevre ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti yöneticileri de katıldı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, "Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır! Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda, bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür" diye konuştu.

Yaşananların, bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucu olduğunu belirten Yavuzer, şunları kaydetti:

"Tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez. Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Tüm halkımızı meydanlara, stantlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz! Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Osmaniye'den Özgür Özel'e Destek: 'Korkmaz, Sinmez, Geri Çekilemez!' - Son Dakika

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