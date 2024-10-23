Necmiye Ocaklı'nın Cenazesi Defnedildi

(RİZE) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi Necmiye Ocaklı'nın cenazesi Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi Necmiye Ocaklı'nın cenazesi Ardeşen Merkez Camisi'nde Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından kıldırılan namazın ardından Yayla Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Düzenlenen cenaze törenine; Necmiye Ocaklı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Kaymakam Ferhat Altay, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercümen Şahin Çervatoğlu, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İYİ Parti İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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