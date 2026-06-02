CHP Samsun Delegelerinden Olağanüstü Kurultay İçin Noter Başvurusu

02.06.2026 11:44  Güncelleme: 12:40
CHP Samsun 38. Olağan Kurultay delegeleri, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebiyle noter işlemlerini tamamladı. İl Başkanı Özdağ, partinin atanmış kişilerle yönetilemeyeceğini vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP'nin Samsun'daki 38. Olağan Kurultay delegeleri partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebiyle noter işlemlerini tamamladı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin atanmış kişiler tarafından yönetilmesinin mümkün olamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

CHP'nin Samsun'daki 38. Olağan Kurultay delegeleri, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebiyle Samsun 7. Noterliği'nde gerekli işlemleri yaptı.

Noter işlemlerine Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de katılarak diğer partililerle imza verdi. CHP Samsun İl Örgütü adına açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun'da toplam 18 kurultay delegesi bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin kamu görevlisi olması nedeniyle delegelikten düştüğünü söyledi.

Özdağ, "Şu anda Samsun Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü'nün 38. Olağan Kurultay delegeleriyle birlikteyiz. Normalde Samsun'da 18 kurultay delegemiz var. Bunlardan bir tanesi geride bıraktığımız süreç içerisinde kamu görevlisi olduğu için doğal olarak kurultay delegeliğinden düştü. Geri kalan 17 kurultay delegemizden bir tane arkadaşımız şu anda Rize'de bulunduğu için sabah Rize'de noter işlemini yaptı, imzasını verdi ve Rize İl Başkanlığı'na dilekçesini teslim etti. Geri kalan 16 arkadaşımız, 16 kurultay delegemiz şu anda hep birlikteyiz" dedi.

"MUTLAK BUTLAN KARARINI TANIMIYORUZ"

Partinin seçilmiş kadrolar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Samsun 38. Olağan Kurultay delegeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesinlikle atanmış kişiler tarafından yönetilmesinin mümkün olamayacağını bir kere daha buradan ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultay delegelerinin bize verdiği yetkiye dayanarak kurultay delegeleri olarak en kısa sürede olağanüstü kurultaya giderek Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçilmiş genel başkanımızın yeniden yönetmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yürüyüşünü hızlandırarak bulunduğu yerden devam edecektir. Biz mutlak butlan kararını tanımadığımızı, mutlak butlan kararıyla partinin olası bir seçime kadar yönetilmesine seyirci kalmayacağımızı, kalamayacağımızı da buradan bir kere daha ifade etmek istiyoruz. O nedenle buradan sizin sayenizde de Samsun kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü'nün bütün bir iradesini de yansıtmış olduk."

Kaynak: ANKA

