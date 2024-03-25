CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: Biz Samsun İttifakıyız - Son Dakika
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Yerel

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: Biz Samsun İttifakıyız

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: Biz Samsun İttifakıyız

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel aleyhine yürütülen karalama kampanyasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

25.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:56
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Biz Samsun halkı ile kenetlenmiş Samsun ittifakıyız. Bu saatten sonra bizi Samsun sevdalılarıyla birleşmekten ve birleşe birleşe kazanmaktan hiçbir güç alıkoyamaz. Bugün Samsun'u ileriye götürme zamanıdır. İktidarın ve yereldeki temsilcilerinin Samsun'a ve Samsun halkına yaptığı eziyeti durduracak olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının liderliğinde kurulan Samsun ittifakının Samsun sevdalısı yetkin ve liyakatli kadrolarıdır" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel aleyhine yürütülen karalama kampanyasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da katılarak destek verdi.

"KAYBEDECEKLERİNİ ANLAYANLAR PROPOGANDAYA GİRİŞTİ"

Mehmet Özdağ şunları söyledi:

"Yerel seçim kampanyalarımızın son günlerindeyiz. Bugüne kadar yerel yönetim adaylarımızla yaptığımız emek dolu güzel çalışmalar neticelerini vermek üzere. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzlerce yıllık devlet geleneğimizi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarından miras aldığımız değerleri, aklın, bilimin ve istişarenin imkanlarıyla birleştirerek Samsun'u ve 17 ilçemizi yönetmeye hazırız. Samsun'umuzu Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliği ile yeniden buluşturmak için 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Büyükşehir ve pek çok ilçemizde gösterdiğimiz yüksek performans ortadadır. Bilinsin ki Büyükşehir, İlkadım, Atakum ve Canik başta olmak üzere seçimin yükselen trendleri bizim adaylarımızdır. Biz bu seçimi kazanıyoruz. Seçimi bizim kazandığımızı görerek, kaybedeceklerini anlayan bazı çevreler temiz siyasete yakışmayan, Samsun'umuzun siyasal kalitesini düşürücü, adaylarımıza karşı çirkin propagandaya girmişlerdir. Seçim yarışını kaybettiğini gören rakiplerimizin çevresinde kümelenen çıkar gruplarının kirli siyasete bulaştıklarını ve suç işlediklerini görüyoruz. Bunları yapanların bilgisine ulaşıldı, adli süreç başlatıldı. Bu kirli siyaseti yapanların temel motivasyonu belediye olanakları üzerinden rant elde etmektir. Bu kirli oyunların arka planını seçimleri kazandıktan sonra daha net ortaya çıkartacağız.

"ZAMAN, SAMSUN'U İLERİYE GÖTÜRME ZAMANIDIR"

CHP'nin seçim kazandığı her bir belediyede halkın kanını emen çıkar odaklarını kazıyacağız, halka ait olanın halk için kullanılmasını sağlayacağız. CHP'nin kazandığı her bir yerel yönetim, halk için çalışacak, Samsun için çalışacak. Belediyelerin çıkar odaklarına rant dağıtma aparatı olmasına izin vermeyeceğiz. Seçim projeyle, emekle, vizyonla örgütlü çalışmayla kazanılır. İmeceyle dayanışmayla kazanılır. Biz iyi dostlarımızın ve temiz siyaset isteyen tüm vatandaşlarımızın da bu gibi kirli siyasete girişenlere karşı gereğini yapacaklarını düşünüyoruz. Bu şekilde çirkin siyaset yapan iftiracılardan Samsun'a ve halkımıza hayır gelmez. Samsun kirli siyasete pirim vermeyecektir. Para gücüyle Samsunlu olmaya çalışan, kişisel ihtiraslar peşinde olanlara da Samsun halkı 31 Mart'ta sandıkta gerekli cevabı verecektir. Bilsinler ki biz Samsun halkı ile kenetlenmiş Samsun ittifakıyız. Bu saatten sonra bizi Samsun sevdalılarıyla birleşmekten ve birleşe birleşe kazanmaktan hiçbir güç alıkoyamaz. Bugün Samsun'u ileriye götürme zamanıdır. İktidarın ve yereldeki temsilcilerinin Samsun'a ve Samsun halkına yaptığı eziyeti durduracak olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının liderliğinde kurulan Samsun İttifakının Samsun sevdalısı yetkin ve liyakatli kadrolarıdır. Bu vesileyle tüm Samsun lalkını birlikte kazanmaya davet ediyorum çünkü biz kazanırsak Samsun kazanacak."

Kaynak: ANKA

Samsun, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: Biz Samsun İttifakıyız - Son Dakika

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