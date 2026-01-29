CHP Samsun İl Başkanı Özdağ'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'ın "Chery Yatırımı" Açıklamasına Tepki: Sorumsuz Dil Kabul Edilemez

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın, Çin otomobil firması Chery'nin kente yatırım için, "Gelirse gelir, gelmezse gelmez" dediğini ifade ederek, "Bir kentin istihdamını, geleceğini ve ekonomik umudunu ilgilendiren böylesine önemli bir konuda bu denli hafif ve sorumsuz bir dil kabul edilemez. Eğer süreç başından beri bu kadar belirsizse, Samsun halkı neden aylarca kesinlik algısıyla beklentiye sokulmuştur?" diye sordu.

Özdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun üzerinden yürütülen Chery tartışmasının, Türkiye'nin neden yatırım çekemediğinin açık bir özeti olduğunu ifade etti. Bu tablonun plansızlığı, güvensizliği ve siyasi sorumluluktan kaçışı tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu belirten Özdağ, şunları kaydetti:

"AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'nin, 'Samsun'da Chery yatırımı için tüm şartlar yerine getirildi, yatırım için arazi ayarlandı, bundan sonrası yatırımcının vereceği bir karar' şeklindeki açıklaması, meseleyi bilinçli biçimde daraltmaktadır. Oysa uluslararası yatırımlar yalnızca arsa tahsisiyle, fiziki hazırlıklarla ya da yerel yöneticilerin beyanlarıyla şekillenmez. Küresel sermaye, kişisel açıklamalara değil; hukukun üstünlüğüne, öngörülebilir kurallara ve kurumsal güvene bakar.

Bugün Türkiye'de yatırımcıyı asıl caydıran sorun keyfi kararların olağanlaşması, yargı bağımsızlığına yönelik ciddi soru işaretleri ve kuralların bir gecede değişebilmesidir. Hukukun siyasi iradeye bağlı olduğu bir ülkede, hiçbir uluslararası yatırımcı uzun vadeli ve milyarlarca dolarlık yatırım kararı alamaz. Bu nedenle sorumluluğu 'yatırımcının tercihi' diyerek geçiştirmek, gerçeği perdelemekten başka bir anlam taşımamaktadır."

"AKP'nin Türkiye'yi sürüklediği hukuksuz, güvensiz ve öngörülemez yönetim anlayışının sonucu"

Özdağ; sürekli değişen ekonomi politikaları, öngörülemez vergi ve teşvik sistemi, döviz kuru istikrarsızlığı ve yüksek finansman maliyetlerinin Türkiye'yi yatırım açısından rekabetçi olmaktan uzaklaştırdığını belirtti. Özdağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Samsun'da yaşanan belirsizlik, bir kentin sorunu değil; AKP'nin Türkiye'yi sürüklediği hukuksuz, güvensiz ve öngörülemez yönetim anlayışının doğrudan sonucudur. Bu tabloya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın, Chery yatırımıyla ilgili olarak kullandığı 'gelirse gelir, gelmezse gelmez' ifadeleri eklendiğinde, sorun daha da derinleşmektedir. Bir kentin istihdamını, geleceğini ve ekonomik umudunu ilgilendiren böylesine önemli bir konuda bu denli hafif ve sorumsuz bir dil kabul edilemez. Eğer süreç başından beri bu kadar belirsizse, Samsun halkı neden aylarca kesinlik algısıyla beklentiye sokulmuştur?

'Gelirse gelir, gelmezse gelmez' denilerek geçiştirilen bu süreçte, Chery için ayrıldığı söylenen 1,2 milyon metrekarelik alanın akıbeti en kritik sorudur. Bu alanın yatırım gerçekleşmediği takdirde başka firmalara devredileceğinin ifade edilmesi, kamuoyunda haklı olarak şu soruyu doğurmaktadır: Bu alan AKP'ye yakın şirketler için mi bekletilmektedir? Samsun halkı, bu soruya net, açık ve şeffaf bir yanıt beklemektedir.

Samsun halkı masal değil, gerçek istiyor. Algı yönetimi değil; hukuk, şeffaflık ve hesap verebilirlik talep ediyor. CHP Samsun İl Başkanlığı olarak, Samsun'un hakkı olan hiçbir kamusal alanın siyasi hesaplara, rant ilişkilerine ya da kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreci her platformda takip edeceğimizi, Samsun'un hakkını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz."