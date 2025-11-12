CHP Sinop İl Başkanı'ndan Sert Açıklamalar: 'Saldırılar Artıyor, Biz Dimdik Ayaktayız'

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişi hakkındaki yargı süreçlerini değerlendirirken, "Bizim bir yılı aşkın süredir yaşadığımız saldırılar karşısında tavrımız nettir. Biz milletimizle birlikte dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Saray rejimi de bundan şikayetçi olacak, rahatsız olacak ki, saldırıların dozunu her geçen gün arttırıyor. Ama anketlerde iki parti arasındaki makas her geçen gün bizim lehimize artıyor" dedi.

CHP Sinop İl Başkanlığı, İstanbul İddianamesi ve partinin kapatılmasına yönelik girişimlere tepki göstermek amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve bazı kent sakinleri de destek verdi.

"CHP ülkeyi kuran partidir"

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi 8 buçuk ay bekletildikten sonra ortaya kondu. Devamında, bir saat kadar sonra da asıl niyetin, asıl hedefin muhalefetsiz ve seçimsiz Türkiye hedefi olduğunu ortaya koyan bir açıklama daha yapıldı. Partimizi suç merkezinin odağına koyan, partimizi ülke seçimini tehlikeye düşürmekle suçlayan bir açıklamayla kapatılması yönünde bir talepte bulunulduğu anlaşıldı.

"Bizim bir yılı aşkın süredir yaşadığımız saldırılar karşısında tavrımız net"

Daha sonra gelen tepkilerin ardından, yetkisi olmadığının nihayet farkına vardı İstanbul Savcılığı. Bunun bir suç duyurusu, ihbar niteliğinde olduğunu; bu konudaki yetkinin kendilerine ait olmadığını ortaya koydu. Bizim bir yılı aşkın süredir yaşadığımız saldırılar karşısında tavrımız nettir. Biz milletimizle birlikte dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Saray rejimi de bundan şikayetçi olacak, rahatsız olacak ki saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor. Ama anketlerde iki parti arasındaki makas her geçen gün bizim lehimize artıyor. Hem de Cumhurbaşkanı adayımız, mevcut Cumhurbaşkanı adayı karşısındaki anketlerde yüzde 16'lara yakın bir farka erişmiş durumda. Bu da onların itibarsızlaştırma çabalarına dayanak oluşturuyor, onları bu konuda motive ediyor diye düşünüyoruz.

"Milletin partisine de kimsenin el sürmesine bu halk izin vermeyecek"

Önümüzdeki süreçte bugünden daha kolay şartlar olmayacağının farkındayız. Ancak iki milyon üyemizle, Ekrem Başkan'a 23 Mart tarihinde yaptığımız ön seçimde 15,5 milyon oy veren vatandaşımızın iradesine sahip çıkmak için son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP, ülkeyi kuran partidir. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Milletin partisidir. Milletin partisine de kimsenin el sürmesine bu halk izin vermeyecektir."