Görevden Alınan Tokat İl Başkanı: Halkın İktidarını Genel Başkanımız Özgür Özel'le Birlikte Kuracağız - Son Dakika
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Görevden Alınan Tokat İl Başkanı: Halkın İktidarını Genel Başkanımız Özgür Özel'le Birlikte Kuracağız

16.07.2026 22:35  Güncelleme: 23:22
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CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınan ve ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, kararı tanımadığını ve partililerle birlikte yola devam edeceklerini açıkladı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT)- Görevden alınan CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, "Bugün itibarıyla tanımadığınız, kabul etmediğiniz CHP Genel Merkezi Butlan MYK'sı tarafından görevden alınmış bulunmaktayım. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevinden alınarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen Çağdaş Kurtgöz, parti binası önünde basın açıklaması yaptı. Kurtgöz, CHP bünyesinde gençlik kollarından bu yana emek verdiğini ve üç dönemdir Tokat İl Başkanlığı görevini başarıyla yürüttüğünü söyledi. Kurtgöz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yoldaşlarım, sizlerin de bildiği gibi ben uzun yıllardır bu siyasi yolda olan genç bir kardeşinizim. Gençlik Kolu Başkanlığı yaptım; direklere genç yoldaşlarımla, değerli büyüklerimle bayraklarımızı astık. İl başkan yardımcılığı, kurultay delegeliği görevlerinde bulundum. Üç dönemdir de değerli partililerimizin verdiği takdirle partimizin il başkanlığını yürütüyorum. Şu anda benim elimde üç tane mazbata var arkadaşlar. Üç tane mazbatası bulunan, üç dönem il başkanlığına seçilmiş kardeşiniz olarak, Butlan heyeti tarafından görevimden alındım. Ben bu kararı kesinlikle kabul etmediğimi sizlere belirtmek istiyorum."

Ama şunu söylemek isterim ki; biz yolumuza aynı kararlılıkla, aynı azimle tüm arkadaşlarımızla birlikte devam edeceğiz. ve şunu bilsinler ki; 12 ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları, il genel meclis üyelerimiz, tüm üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz hep bizlerle beraberdir. Sırf benimle de kalmayıp, aynı zamanda Merkez İlçe Başkanımızı da görevden aldılar. Değerli yol arkadaşlarım, bu da yetmezmiş gibi, uzun yıllardır bu serüvenin içinde olan bir arkadaşınız olarak disipline sevk edildim ve partiden ihraç ediliyorum. Bunları sizlerin, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yolumuz uzun. Bu yola hep birlikte devam edeceğiz. Hep birlikte halkın iktidarını, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte kuracağız. Hepinize teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Görevden Alınan Tokat İl Başkanı: Halkın İktidarını Genel Başkanımız Özgür Özel'le Birlikte Kuracağız - Son Dakika

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