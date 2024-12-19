CHP, Toprakkale Esnafını Ziyaret Etti

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(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Teşkilatı, Toprakkale ilçe örgütü ile esnafı ziyaret etti. Lokantası olan bir kadın, "Maliyet artıyor. Ama yemek fiyatı aynı. Ben yemeğin fiyatını artırsam millet tepki gösteriyor. Nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

CHP Osmaniye İl Teşkilatı, Toprakkale ilçe örgütü ile esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, gerek esnafın gerekse vatandaşın dertlerinin aynı olduğunu belirtti.

Yem satan bir esnaf, şunları söyledi:

"Ayakta durmaya çalışıyoruz. Anlatmaya hiç gerek yok. Çok rezil. Kötü falan değil çok rezil kepaze. Ben yaşım gereği 1994 deki krizi de gördüm. Üç ay sürmüştü. Kriz memlekette 3 yıldır var. Kimse farkında değil. Yaklaşık önümüzdeki 15- 20 yıl en iyi niyetli insan dahi gelse bu işi temizleyemez. Yani gelenin de günahı olmayacak değişse dahi. Şimdi bakın buralarda yirmi seksenden büyüktür işareti var. Birçok insanın dikkatini çekmiştir. Yani son 20 yılın 80 yıldan büyük olduğunu ifade ederler. Tamamıyla yalandır. Bu konuda da kimsenin çıkıpta bir şey dediği yok. Son 3- 4 yıldır duvarlarda bu yazılar var. 20, 80'den büyük değildir. 80 seneyi bu memleket bu gidişle 800 senede geri tamamlayamaz. Geri yerine getiremezler. O geçmişteki 80 seneye kurban olsunlar"

Lokanta işleten bir kadın ise maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Herşey çok pahalı. Domatesi 10 liraya alırken yemeğim 100 liraydı. Şimdi domates 45 lira 60 lira ama benim yemeğim yine 100 lira. Maliyet artıyor ama ben yemeği 120 lira yapsam millet tepki gösteriyor. Nasıl olacak bilmiyorum" diye konuştu.